Giallombardo podría volver

Mauro Giallombardo continúa con su franca recuperación. El piloto de Bernal, que sufriera un grave accidente vial hace exactamente seis meses en Villa La Angostura, “ya puede comer, caminar y respirar sin ayuda mecánica”, tal como suscribe Clarín, medio que entrevistó a Néstor, su padre.El pasado domingo, el ex campeón de TC salió por primera vez del Instituto Fleni de Escobar, que lo cobija desde septiembre. Gracias a que recibió el alta de deglución (ya puede ingerir alimentos sin dificultades), visitó junto a su familia y amigos (entre ellos Juan Pablo Rossoti, piloto de la C3 del Turismo Nacional) una parrilla en Pilar. “Estaba muy contento y sorprendido. Hace seis meses que no ve más que ambulancias, hospitales y centros de rehabilitación”, comentó Néstor sobre la salida.Desde aquel 13 de agosto, Giallombardo “tuvo operaciones en la cabeza, en la cadera y en un ojo, muchas de distinto tipo”. Además, a partir de su trasladado al Fleni "la recuperación fue continua”. “Por el buen estado físico que mantenía antes del accidente fue capaz de superar las consecuencias de tomar durante 40 días morfina, lo que entre otras cosas generaba adicción”, agregó quién desde los primeros momentos ofició de portavoz de la familia, junto al fallecido Jorge Molinatti, quien era el manager del hombre de Ford.El presente de Mauro lo tiene en plena rehabilitación, trabajando principalmente las extremidades del costado derecho de su cuerpo (el más afectado por el accidente) y realizando ejercicios cognitivos y neurológicos. La idea es que “pueda presenciar una carrera lo antes posible”, tal como suscribió Néstor. Justamente, de cara a la posibilidad de volver a competir en el automovilismo, su progenitor aseguró que “Mauro preguntó hace un par de meses si podría volver a correr, y la realidad es que los médicos son optimistas. Los neurólogos no ven secuelas ni impedimentos para que pueda retornar a su vida normal”. “El médico me dijo que sabe que para practicar automovilismo hay que estar 10 puntos de la cabeza, y que él está muy cerca de eso. Yo lo veo tan integrado y con tantas ganas de seguir avanzando que pienso que va a volver”, agregó el padre del joven de 28 años.Por lo pronto, Giallombardo ya se encuentra involucrado activamente en el equipo que tendrá a Juan Bautista de Benedictis como piloto, conduciendo el Ford que Alejandro Garófalo le estaba construyendo especialmente al de Bernal. “Habla todos los días con Johnnito, lo aconseja y le da su punto de vista. Al hospital ya vinieron ingenieros del equipo a traerle la data de la prueba que hicieron con el auto el jueves pasado. Está muy presente en todo”, manifestó Néstor sobre la situación de su hijo en torno al nuevo proyecto.Quién más complicaciones sufrió en el accidente vial que involucró a Giallombardo fue Ailén Ogén, una de las chicas que conformaba la tripulación del Volkswagen Surán. De 23 años, debió someterse a “una operación de cinco horas en su cadera, la colocación de un catéter para controlar la presión endocraneal, dos traqueotomías y otras dos gastrostomías, para poder recibir alimentación”, de acuerdo a lo manifestado por Clarín. Luego de que su madre, Myrian Nancy Acevedo, superara varias dificultades en torno a las locaciones donde debía ser asistida su hija (debió recibir ayuda del Estado), el presente es alentador: “Está en plena rehabilitación y ha tenido grandes progresos. Sabemos que es un proceso largo, especialmente en lo que refiere a lo neurocognitivo”, le comentó Myrian al medio antes citado. La joven, quién se encuentra en plena etapa de hospital ambulatorio (“va y vuelve a dormir a casa”), “recién ahora está empezando a comer en consistencia yogur y alimento preparado especialmente”. De cara al futuro, “las expectativas son buenas. Nuestra idea es que vuelva a la misma vida de antes”, aclaró Myrian. Tanto Hernán López como Belén Curcio, los restantes ocupantes del vehículo accidentado, volvieron a realizar una vida normal, aunque continúan en rehabilitación.