Verónica Ravenna no pudo clasificar

La argentina Verónica Ravenna finalizó su participación olímpica este martes tras quedar en el vigésimo cuarto lugar en la competencia de luge que se desarrolló en el Alpensia Sliding Center de Pyeongchang. El lunes había quedado en el puesto 23 en las primeras dos series, pero esta vez no pudo mejorar. Ravenna registró el vigésimo cuarto tiempo con 47,739 segundos en el tercer descenso, marca que le valió retroceder hasta la posición 24 de la general, con un acumulado de 2:22,702 minutos.Como solo las primeras 20 clasificadas quedaban habilitadas para la cuarta y última serie, Ravenna terminó allí su participación en Pyeongchang, sin poder cumplir la meta que se había propuesto el lunes: cerrar el programa sin chocarse contra la pared, tras rozarlas en sus dos primeras bajadas."Me pegué en dos lugares que en los entrenamientos nunca me había pegado. Por eso, mi objetivo es tener dos bajadas en las que no me pegue y que salga una vuelta redonda", le dijo a dpa tras la segunda serie. No fue posible porque este martes volvió a perder tiempo al tocar una de las paredes después de una curva, aunque con su pierna derecha consiguió enderezar el rumbo para llegar sin problemas a la meta.Ravenna nació en Buenos Aires, pero desde los ocho años se radicó en Whistler, Canadá, donde comenzó a practicar el deporte. Por ese motivo estuvo muy cerca representar al país norteamericano, pero una lesión en la clavícula la apartó del equipo y luego surgió la posibilidad de competir por Argentina. A una semana de cumplir 20 años, Ravenna es la integrante más joven de la delegación argentina, aunque ya había tenido una pequeña experiencia porque en 2016 participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno en Lillehammer, Noruega, donde finalizó en el séptimo puesto.