Los 3 el viernes y afuera

La Federación Santafesina ya dio a conocer el programa de partidos para la fecha 12 de la Liga Provincial Copa Santa Fe que, como ya es costumbre, tendrá un viernes muy movido con 13 de los 14 partidos y se completará el domingo a las 20:30 con el duelo entre Ceci de Gálvez y Almagro de Esperanza en uno de los interzonales.El viernes se jugará el otro duelo de elencos de diferentes grupos, con Atlético San Jorge frente a 9 de Julio de Rafaela, que hasta el momento suma una victoria en el certamen. Ese viernes también se medirán por la zona A Argentino de Firmat vs. Atlético Sastre, Brown de San Vicente vs. Racing de San Cristóbal y Temperley de Rosario vs. Atlético Carcarañá.Por el grupo B se enfrentarán Platense de Reconquista con Campaña de Carcarañá, Atlético María Juana vs. El Tala de Rosario y Alma Juniors de Esperanza vs. Cacu de Ceres.En la zona C chocarán Sport Cañadense vs. Ben Hur de Rafaela, que viene de lograr su segundo éxito en el certamen al ganarle como local sobre el final al encumbrado Ceci, Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Central San Javier y Atlético Trebolense vs. Libertad de Villa Trinidad.En el grupo D se medirán el viernes Almafuerte de Las Rosas vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe, Adeo de Cañada de Gómez vs. Atlético de Rafaela, que debe volver al triunfo para mantener chances de lograr la clasificación a los play offs, y Unión de San Guillermo vs. Sportsmen Unidos de Rosario.Esta vez no pudo ser. Si entraba era un milagro, pero cayó afuera y la derrota de San Antonio fue irreversible. Desde una posición muy incómoda y con el reloj a punto de ahorcarlo, Manu Ginóbili tiró la última en la visita de los Spurs a Utah, la pelota voló desde un costado, pegó en el aro y no entró. Fue 101-99 para el local, que consiguió su décima victoria consecutiva y tuvo al novato Donovan Mitchell como figura principal. El bahiense no tuvo una buena noche para el aro, pero siempre es la mejor opción para manejar el último balón y asistir al más indicado para tirar la última. Manu terminó con 9 puntos (2/5 dobles, 1/5 triples y 2/4 libres), 3 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en 22 minutos. La derrota del lunes dejó a los Spurs con un récord de 35 ganados y 23 perdidos, todavía terceros en la conferencia Oeste pero a tiro de Minnesota, cuarto con 35 y 24.