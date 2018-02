En Corrientes, cierran la 14°

Este miércoles se cerrará la 14° fecha de la B Nacional cuando se enfrenten, desde las 21.00 hs., Boca Unidos y Guillermo Brown de Puerto Madryn. El cotejo será arbitrado por Sebastián Ranciglio.

Boca Unidos no tiene confirmado el once titular pero el técnico Carlos Mayor volvió a incluir en la práctica de pelota parada a Diego Sosa en lugar de Osmar “Malevo” Ferreyra. El "Aurirrojo" viene de superar en condición de visitante a Flandria por 1 a 0, en la reanudación del campeonato, que marcó a la vez el debut como DT de Mayor.

Por su parte el equipo de la "Banda", que llega tras perder con Atlético de Rafaela, tendrá dos variantes. Por el expulsado Ferracuti ingresa Lucas Pruzzo, mientras que Ricardo Pancaldo también introducirá a Nicolás Bruna en lugar de Iván Silva, en el medio campo.



Las posibles formaciones:



Boca Unidos: Hilario Navarro; Rolando Ricardone, Alan Pérez, Tomás Charles y Leonardo Baroni; Diego Sánchez Paredes, Mario Bolatti y Diego Sosa; Gonzalo Ríos, Pablo Vegetti y Germán Herrera. DT: Carlos Mayor.



Guillermo Brown: Sebastián Giovini; Adrián Martínez, Francisco Dutari, Lucas Merolla, Lucas Pruzzo; Matías Rojo, Gabriel Solís, Nicolás Bruna, Emanuel Moreno; Mariano Guerreiro y Mateo Acosta. DT: Ricardo Pancaldo.



LA PRÓXIMA FECHA



El próximo fin de semana se pondrá en juego el capítulo 15 de la B Nacional, la cual tendrá los siguientes encuentros: Agropecuario vs Villa Dálmine (Pablo Díaz), Aldosivi vs Mitre (Ignacio Lupani), Almagro vs Dep. Riestra (Gastón Suárez), Brown (Adrogué) vs Boca Unidos (Yael Falcón Pérez), Ferro vs Atlético de Rafaela (Bruno Bocca), Flandria vs Sarmiento (Pablo Dóvalo), G.Brown Madryn vs Quilmes (Pablo Echavarría), Indep.Riv. (Mza) vs Dep. Morón (Luis Álvarez), Instituto (Cba) vs Los Andes (Sebastián Ranciglio), Juv. Unida vs Gimnasia (J) (Darío Sandoval), Nueva Chicago vs Dep.Santamarina (Gerardo Méndez Cedro), San Martín(Tuc) vs Estudiantes (SL) (Jonathan Correa).