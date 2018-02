Libertad afronta una final

Libertad de Sunchales, en el primero de los dos partidos consecutivos que tiene de local, recibirá este miércoles a las 18 a Atlético Paraná en el Plácido Tita en un partido clave por mantener la categoría. El encuentro corresponde a la 3ª fecha de la Reválida del Federal A y será controlado por el correntino Jorge Sosa. Los entrerrianos lo aventajan por siete unidades y los de Trullet intentarán acortar la distancia ante su gente para mantener viva la ilusión de la permanencia.Los antecedentes para los de Trullet ante los paranaenses no son positivos, ya que en las dos oportunidades en las que se vieron las caras el triunfo quedó para los entrerrianos por 1-0. Pese a esto, los aurinegros vienen de rescatar un punto en la última pelota ante Gimnasia de Concepción del Uruguay y buscarán mandar un nuevo mensaje de lucha en una fecha clave por la permanencia. Por su parte, Atlético Paraná cosecha dos triunfos en la misma cantidad de presentaciones en la Fase Reválida. Además, hoy se enfrentarán desde las 21, el Depro vs Sp. Las Parejas y Douglas Haig vs Gimnasia CdU.Las Parejas y Douglas Haig 27 puntos; Gimnasia CDU 26; Depro 25; Atlético Paraná 22; Libertad 15.Atl. Paraná 6; Las Parejas 4; Depro 3; Gimnasia CDU, Libertad y Douglas 1.