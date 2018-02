La visita de Lopyreva

La embajadora del Mundial de Rusia 2018, Victoria Lopyreva, aseguró ayer que no se imaginaba el mayor evento futbolístico de la FIFA "sin Lionel Messi", en alusión a las dificultades que tuvo el conjunto albiceleste en las Eliminatorias, y señaló que alentará por la Selección argentina que dirige Jorge Sampaoli. "No podía imaginar la Copa del Mundo sin Messi", explicó la ex modelo en una conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA "Julio Humberto Grondona", y en la que estuvo acompañada por el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia y el titular de Independiente, Hugo Moyano.

Lopyreva, quien está de gira promocionando el Mundial de Rusia 2018, estuvo en el estadio de Boca el domingo, viendo el triunfo del equipo de Guillermo Barros Schelotto ante Temperley por 1 a 0, por la Superliga. La ex modelo explicó que alentará por la Selección argentina en el torneo, y agregó: "Les deseo mucha suerte y voy a alentar por Argentina".

La rubia se autodefinió como una entendedora y fanática del fútbol, y puntualizó que "Argentina tiene todas las chances de levantar la Copa del Mundo porque tiene grandes jugadores". Tapia y Moyano le regalaron a "Miss Rusia 2003" una camiseta argentina con el número 10 y agregó "les conté a todos mis amigos que tanto me preguntan por qué amo tanto el fútbol, y les dije que porque en Argentina lo sienten de esa manera".