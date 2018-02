El lunes presentará su nuevo modelo Red Bull

Con la confirmación de la fecha de presentación del monoplaza que será utilizado por Red Bull en el campeonato 2018, se convertirá en el segundo equipo que realizará el lanzamiento antes de iniciarse la pretemporada en el trazado catalán de Montmeló.

A través de la red social Twitter, la escuadra austríaca anunció que el 19 de febrero saldrá a la luz el nuevo vehículo. Por su parte, Williams será quien de inicio a las presentaciones, el jueves 15 de febrero-. Todavía resta saber la fecha que pondrá a consideración su monoplaza el Haas F1 Team.

Antes del inicio del campeonato, los equipos llevarán a cabo la primera parte de la pretemporada desde el 26 de febrero hasta el 1° de marzo en Barcelona; en tanto que la segunda se desarrollará entre el 6 y el 9 de marzo en el mismo circuito.

Las fechas de presentaciones ya confirmadas son las siguientes: 15 de febrero, Williams; 19 de febrero, Red Bull; 20 de febrero, Renault y Alfa Romeo Sauber; 22 de febrero, Mercedes y Ferrari; 23 de febrero, McLaren; 25 de febrero, Force India y 26 de febrero, Toro Rosso. Resta confirmar la fecha del equipo Haas.



CONFIANZA EN MCLAREN

El lunes 26 de febrero se empezará a develar el misterio de cómo funcionará la dupla McLaren-Renault, cuando el español Fernando Alonso salgar a girar en Montmeló.

Stoffel Vandoorne se subirá al coche de la formación británica tan sólo un día después, para que así puedan recabar datos de diferentes fuentes y afinar los últimos detalles en la configuración del flamante monoplaza.

"Vamos a ser mucho más competitivos. No sé cuánto, porque al final, si luego tienes un mal inicio es un chasco tremendo, así que no podemos asegurar nada, lo que sí es seguro es que las expectativas son mejores, tanto para los ingenieros como para los pilotos, que hoy confiamos en McLaren", expresó Alonso.



UNA CUESTION DE MOTOR

Max Verstappen aseguró que Red Bull dominaría la Fórmula 1 si utilizaran motores Mercedes.

El piloto holandés reconoció la superioridad de las unidades alemanas frente a Renault y señaló que ahí reside la principal diferencia respecto al equipo de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

"Creo que si tuviéramos un motor Mercedes nunca nos podrían ganar. Renault tiene menos potencia que los otros fabricantes, aparte de Honda. Tiene que ver con varios factores. De lo contrario lo habrían solucionado hace mucho tiempo, por supuesto", declaró Verstappen al sitio Autosport.

Sin embargo, destacó la capacidad de adaptación del equipo austríaco frente a las adversidades y sostuvo que "esa habilidad nos aporta confianza de cara al futuro, pese a que no siempre se logran solucionar los problemas que suelen aparecer en la pista".