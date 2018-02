Piden la renuncia del ministro Caputo

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Diputados nacionales del Frente Renovador reclamaron el alejamiento del ministro de Finanzas, Luis Caputo, luego de que salieran a la luz documentos oficiales que darían cuenta de su participación en sociedades offshore no declaradas ante la Oficina Anticorrupción antes de haber asumido sus funciones públicas.El legislador Ignacio De Mendiguren señaló que es "inaceptable" que un funcionario "con antecedentes" como Caputo sea quien "maneje las finanzas del país", por lo que consideró que "el ministro debe renunciar".Para el diputado massista, lo de Caputo "es un hecho grave", que se potencia por "su condición de representante del país ante el G20 y el puesto clave que ocupa"."Que haya evidencia de algo que él había negado, relacionado con el lavado de dinero en paraísos fiscales, implica que no puede seguir en el cargo", sentenció.Carla Pitiot, su par en el Frente Renovador, instó a la Oficina Anticorrupción, organismo conducido por la macrista Laura Alonso, para que pose "los ojos en el caso que involucra a Caputo con paraísos fiscales, ya que si cometió el delito del que se lo acusa no tendrá otra salida que renunciar".