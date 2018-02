Domingo a las 19 en Ferro

Atrás quedó el sabor amargo del mal debut como local en este 2018 y ya es tiempo de hacer borrón y cuenta nueva por barrio Alberdi. Es que luego del inesperado traspié en el Monumental ante Brown de Adrogué, en uno de los peores partidos de la era Bovaglio de los últimos tiempos, que le impidió a la Crema sumar la quinta victoria consecutiva y cortar una racha de 8 fechas invictos, Atlético aún continúa en lo más alto de la PBN y deberá seguir trabajando y mejorando para tratar de mantener ese sitial de privilegio en esta recta final del certamen. El gran objetivo, obviamente, es lograr el campeonato para retornar rápidamente a Primera de manera directa, y para ello, el elenco rafaelino deberá levantar y encontrar una rápida recuperación, teniendo en cuenta que aún no ha quedado libre. Y lo que se viene para el conjunto albiceleste es Ferrocarril Oeste, el próximo domingo desde las 19 en Caballito, un reducto donde casi siempre le fue mal en el historial. Es por ello que luego del descanso dominical, el plantel rafaelino volvió rápidamente este lunes a los entrenamientos ya con la mente en el Verde y en la rehabilitación. Teniendo en cuenta la floja performance de sus dirigidos ante los de Adrogué, el DT sabe que deberá hacer cambios dentro del 11 inicial por primera vez en mucho tiempo. Al menos dos variantes serán obligadas, ya que por haber llegado a las 5 amarillas no podrán ser tenidos en cuenta los volantes Emiliano Romero y Jorge Velásquez. Por el uruguayo se sabe que su reemplazante natural es Facundo Soloa, a no ser que el técnico decida mover y colocar como volante central a Lucas Pittinari, quien tiene mayor experiencia jugando en ese sector del mediocampo. Mientras que por el lado del ex Belgrano hay un par de alternativas: una sería el ingreso de Angelo Martino, quien sumó sus primeros minutos de manera oficial el último fin de semana. Y también aparece como otra opción el retornado Rodrigo Depetris, una de las caras nuevas para este segundo semestre del año y que luego de haber sumado varias prácticas con sus nuevos compañeros, ya está para ser tenido en cuenta. Por otro lado, habrá que aguardar si Mauro Marconato, de flojo partido, mantiene su lugar entre los 11 o si le da la chance a Nicolás Castro de ser el enganche titular. Además, no hay que olvidarse de que Wilfredo Olivera está recuperado de la lesión y es otro de los que podría volver al primer equipo, teniendo en cuenta las dudas que mostraron en la zaga central tanto Franco Lazzaroni como Stéfano Brundo.Este martes, Atlético volverá a moverse por la mañana en el predio y para empezar a ver cuál será la probable alineación que visitará a Ferro, habrá que aguardar hasta este miércoles cuando se lleve a cabo la práctica formal de fútbol en el Monumental. El viaje a Capital Federal está pactado para el sábado al mediodía.Ferro viene de igualar el sábado 0 a 0 con Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por la fecha 14 de la Primera B Nacional. Con este resultado, los dirigidos por Alejandro Orfila alcanzaron las 10 unidades y están muy lejos de los líderes, a 15, producto de dos victorias, cuatro empates y siete derrotas. Ante el Gallito, el Verde formó con Andrés Bailo; Hernán Grana, Osvaldo Barsottini, Gustavo Canto y Jonathan Bay; Facundo Affranchino (Sergio Sánchez), Gabriel Díaz, Lautaro Torres (Nahuel Luján) y Braian Álvarez (Federico Murillo); Tomás Asprea y Roberto Moreira Aldana.