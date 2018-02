Silvio Bonafede pide por un Registro local de Cáncer

El concejal Silvio Bonafede presentó hace algunos días una minuta de comunicación para instar a que el Ejecutivo proceda a "realizar los máximos esfuerzos posibles para que, de manera conjunta y coordinada entre Municipio (Subsecretaría de Salud), Provincia (SAMCo), Asociación Médica, Asociación de Clínicas y Sanatorios y ONGs, Rafaela pueda contar con un “Registro Local de Cáncer".En los fundamentos, el edil peronista recuerda que "la propuesta para llevar un registro se vincula a la impulsada desde hace años por la ciudad para que se construya un centro de radioterapia, una idea que fue desestimada por el Gobierno de la Provincia por considerar que en la zona no hay un número suficiente de afectados de cáncer que justifique una inversión millonaria"."El objetivo de este proyecto es poder contar con datos que permitan identificar problemas y diagramar posibles acciones sanitarias de prevención, ya que si los casos se concentran en determinados sectores, como la periferia o en personas que viven o vivieron en zona rural o en localidades pequeñas, tendremos que analizar qué está pasando con los fenómenos que se producen en esos lugares, como las fumigaciones. En cambio, si los casos se repiten en toda la ciudad, deberemos pensar qué está pasando con cuestiones comunes a todos, es decir analizar el tema epidemiológicamente", agrega."Cabe recordar que en el año 2014 desde el Bloque PJ enviamos una nota a la Asociación Médica del Departamento Castellanos solicitando coordinar esfuerzos para la concreción del registro local. Luego el Presidente del Concejo de ese momento Ing. Daniel Ricotti manifestó que había posibilidades que al Registro de Cáncer lo elabore el ICEDEL. Todo quedó en meras reuniones que no dieron sus frutos", recordó."Destaco que este pedido es unade un proyecto presentado de similares características en el año 2014, que como dije antes sólo quedó en reuniones, discursos y buenas intenciones pero que en definitiva al día de hoy nuestra ciudadpara saber de manera precisa qué cantidad de enfermos efectivamente hay en la ciudad", dice y recalca que se debe poner en agenda que "".Recientemente, se le consultó a la Ministra de Salud, Andrea Uboldi, sobre la posibilidad de instalar uno en la ciudad y señaló que debía ser una debate para el próximo Hospital. En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Bonafede destacó que la funcionaria "merece mis respetos porque es una persona preparada. Lamentablemente, me enteré tarde y me hubiera gustado estar en la reunión. No necesito una invitación con un moñito con la invitación, pero sí una llamada. Pero no fue así, me enteré por los medios. El Rescasfe es un registro elemental y básico y no refleja la realidad de diferentes sectores de la Provincia. Se puede hacer el registro local, no es difícil hacerlo"."Las decisiones en Salud se toman en función de indicadores. Y también sobre cuestiones éticas, humanitarias. Si los números no dan para tener un centro de radioterapia en Rafaela (que sí dan, porque se tiene que tomar el área metropolitana, con 300.000 habitantes) se lo tiene que hacer por una cuestión ética y de responsabilidad sanitaria", completó.