Desde la Fundación Marambio y con la idea de resaltar la fecha se difundió un informe acerca de la recordación del Día de la Antártida Argentina, el que a continuación reproducimos.Por Ley de la Nación Nº 20.827/74 publicada en Boletín Oficial 23.043 del 26 de noviembre de 1974 se instituyó como Día de la Antártida Argentina el 22 de febrero de cada año, mencionando que ese día se izará al tope la bandera nacional en los edificios públicos de la Nación y se realizarán actos alusivos a nuestros irrenunciables derechos de soberanía sobre la Antártida Argentina en todos los establecimientos educacionales; esperamos ver ese día flamear nuestra bandera.Sabemos en para esa fecha la actividad escolar está en receso, por eso solicitamos a los docentes que los primeros días en el comienzo de las clases, se recuerde esta fecha en los establecimientos educacionales y también se le dé amplia difusión; actitud que deberían tener también las autoridades y el periodismo que no recuerda esa fecha tan importante como las otras conmemoraciones que se celebran.Hace ya ciento cuatro años que los argentinos estamos en la Antártida, de los cuales los primeros cuarenta años, fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho que constituye uno de los principales avales de nuestros títulos de soberanía en el área.Muy pocos son los que saben que el 22 de febrero es el Día de la Antártida Argentina y como dijimos antes, esto se debe a que en esa fecha las escuelas están en receso escolar y por consiguiente no se enseña ni se difunde este aniversario patrio, como ocurre con otras conmemoraciones que están en el Calendario Escolar, las que son recordadas en el transcurso de nuestra vida, porque lo que se aprende de niño en la escuela, difícilmente se olvide; quedando grabado para siempre en la memoria y en los sentimientos.Nuestro principal objetivo es "promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio Antártico", porque "No se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce", a la Antártida Argentina hay que conocerla, amarla y defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria.Para más información sobre el 22 de febrero - Día de la Antártida Argentina, haga clic a continuación: www.marambio.aq/diaantartida.htmlLa Dirección Nacional del Antártico ha desarrollado en su página de Internet una importante publicación sobre todo lo relacionado con la Antártida y como los nobles propósitos de esta Fundación son la difusión de temas Antárticos en general, la ponemos a disposición del público en general y en especial de los docentes, debido a que esta nota es de suma utilidad para aprender y enseñar.