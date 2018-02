La jornada del jueves fue la inaugural para la Legislatura santafesina, si bien el año comenzará, oficialmente, en mayo próximo. Y dejó mucha tela para cortar, porque la sesión en donde se terminó aprobando la adhesión de Santa Fe al Consenso Fiscal como así también a la Código Fiscal (un aumento de impuestos provinciales), fue criticada fuertemente por el peronismo y sectores de la izquierda. "Nosotros expusimos nuestra posición y no acompañamos los dos proyectos", dijo el diputado provincial Roberto Mirabella en "Algo dirán" (radio Galena, 94.5 Mhz).Cuando se le pide que dé su mirada con respecto a lo que puede pasar con la puesta en marcha de esta nueva ley, señala: "desde el aspecto tributario, hay varias cuestiones que se van a ver afectadas por el Consenso Fiscal. El primer impacto lo van a sentir muy fuerte los municipios y comunas y que son los que están más cercanos a las necesidades de la gente. Esto es porque se cambian varios regímenes de coparticipación, pero además, se meten -desde el Gobierno Nacional- sobre la autonomía tanto de los municipios como de la Provincia, en objetar algunos tributos como el Derecho de Registro e Inspección. Acá va a haber un problema en el corto o mediano plazo, tanto legales (porque seguramente habrá presentaciones objetando tributos que cobran municipios) y también a lo que hace a la masa coparticipable que llegue. Esto es una señal de alarma importante que hay que poner"."La Provincia de Santa Fe, por un lado pierde dinero, pero por el otro lado gana, porque el jueves se aprobó en Diputados una reforma tributaria. Nación saca un porcentaje del Impuesto a las Ganancias para financiar el ANSES, disminuir el impuesto al cheque (no ahora y ya no será más coparticipable)", completó."El 2 de enero aumentó el peaje de la Autopista Santa Fe-Rosario en un 75%. En el primer semestre del año vamos a tener un aumento de luz que va a llegar al 40% y otro del agua del 50%. Con el impuestazo de ayer, el Inmobiliario Rural y Urbano va a subir entre un 28 y un 75 por ciento, según la categoría. Y en algunos casos, se llega hasta el 100% por un factor de convergencia que tiene el API para revaluar los impuestos. Ni hablar de los Ingresos Brutos, que va del 4 al 6 por ciento y en algunos casos, llega al 7%. Entonces, esto no se sostiene. Me parece a mí que han perdido el rumbo", comentó.Vale destacar que el Código Fiscal (que contiene estos últimos aumentos) ahora deberán pasar por el Senado Provincial para que se convierta en Ley.Con respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia por la ilegal detracción de la coparticipación (cuyo monto va de los 23.000 millones hasta los 50.000 millones de pesos), "el Gobernador tendría que haber usado esto para negociar antes de firmar cualquier cosa. En el Consenso que se firma, la única provincia que aparece es Buenos Aires, Santa Fe no se menciona. Entonces beneficia a una sola provincia que amenazaba ir a la Justicia y no a la única que tiene un fallo firme. Este es uno de los motivos por los cuales nos hemos opuesto".AUTOPISTA: "ES ESCANDALOSO"La Autopista Rosario-Santa Fe no es algo que afecte directamente a los rafaelinos. Está lejos de nuestra comarca. Pero, es de suma importancia en la política provincial. Y es un escándalo en potencia.La coalición gobernante había licitado la misma para una empresa, ARSSA, se encargue de mejorarla. Pero, no cumplió con lo pactado. La administración de Lifschitz dio de baja al contrato "sin culpas para las partes" y desoyendo informes que indicaban que se debía ejecutar las garantías del vínculo.Mirabella comentó que "creo que este decreto es escandaloso, porque esta concesión que fue entregada a finales de 2010 y por 10 años, tenía un plazo estipulado de inversión y obras. A diciembre de 2015, tuvieran que haber repavimentado 320 km y habían hecho 75. Durante 2016 pedimos la presencia del Ministro, pedimos informes, solicitamos dictámenes al Tribunal de Cuentas. El Gobierno le pide a la UNL y a la UNR que hagan una auditoría. Esta última es la que termina haciéndola y determina que el perjuicio económico para la provincia fue de más de $ 1.500 millones. Por eso pedimos ejecutar la garantía. Como Lifschitz no quería ejecutarla, pidió 6 meses más y llaman a concurso para pedir a empresas que hagan otra auditoría. Como no se presentó nadie, contratan de manera directa por $ 1.800.000 a dos estudios. Lo dieron a los 10 meses en donde dicen 'no pasó nada, no le debe nada a nadie'. Y el Gobernador se basa sólo en esta auditoría y no en la otra para el decreto. Por eso, pedimos las auditorías para compararla con la anterior. Solicitamos que se apruebe sobre tablas, pero no lo logramos y fue a comisión. Ahora, a la repavimentación, la vamos a pagar todos los santafesinos".