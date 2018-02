4to Tiempo disfrutó su gran experiencia

Debut absoluto para los pibes rafaelinos de 4to Tiempo en el pintoresco Espacio Córdoba X/Córdoba rockea. Acompañados por familiares, amigos y público que se acercó al escenario tuvieron su bautismo de fuego en el Cosquín Rock.De buen humor y disfrutando cada momento, la banda integrada por Sebastián Brega en voces y guitarra, Mauricio Castillo en bajo, guitarra y coros, Nicolás Previotto en bajo y saxo y Lucas Leiva en batería y coros, mostró lo suyo en el comienzo de la tarde dominguera. Cuatro temas que quedarán para la historia de la banda porque son los del debut en las grandes ligas. LA OPINION acompañó a la banda desde su llegada al predio y en la previa a subir al escenario junto a entre otros el Pollo Brega, gran asistente de los jóvenes músicos.Después de imponerse en el Pre Cosquín Rock Rafaela que se realizó a principios de enero en el Anfiteatro Alfredo Williner, los jóvenes rafaelinos cosecharon aplausos en Cosquín, lo que no se olvidarán por largo tiempo.Precisamente 4to Tiempo se presentó el mismo día en que Residente brindó un potente show internacional ante una verdadera multitud. Carismático, recorrió parte de su repertorio mientras cientos de personas saltaban a su pedido en lo que fue una presentación con mucho movimiento, aunque no hay nadie que se mueva más que el propio Residente.La segunda y última jornada de la 18ª edición del Cosquín Rock comenzó en la siesta del domingo ante una gran cantidad de público, como el sábado. Y eso que hubo que llevar pilotines contra la lluvia y abrigo porque la temperatura ya no fue de verano sino más bien otoñal.Al momento de elaborarse este informe, aún quedan las presentaciones de los uruguayos de la Vela Puerca, Guasones, el regreso de los Ratones Paranoicos con el líder Juanse en gran nivel y Los Gardelitos, el broche de oro para la despedida de la cumbre del rock nacional.En el tintero de la primera jornada, que concluyó a las 2 de la mañana con Las Pastillas del Abuelo sobre el escenario y con un aguacero tremendo, nos quedaron cosas por decir. La multitud que a diferencia de otros años se hizo presente desde muy temprano, alentada por la gran programación que había apenas arrancada la tarde.En el tramo final quedaron grandes propuestas. Desde la presentación de los legendarios Creedence que salieron a escena luego del siempre potente Ciro y Los Persas, la siempre impecable participación de Skay y Los Fakires y el cierre de Las Pastillas del Abuelo, todo en el Escenario Principal. También en el Temático Los Pericos hicieron un recorrido por sus 3000 Vivos, además de una set más que interesante junto a Andrew Tosh que le puso más reggae aún a la noche de Santa María. Y como para que no falte nada hubo tiempo para que Guille Bonetto -cantante de Los Cafres- subiera a cantar un tema.La noche llegando a las 2 de la mañana parecía tener todos los condimentos, pero claro faltaba la visita que casi nunca falla. Apenas media hora de recital de Las Pastillas y el cielo dijo basta, dejó de aguantar y comenzó a dar señales inequívocas e impacientes de mandar a la lluvia. Fue un solo aviso y tras unas primeras gotas inofensivas, la lluvia fue torrencial por un buen rato, lo que hizo que buena parte de la multitud emprenda un regreso anticipado. La imagen del momento fue la gente saliendo cubierta con los carteles de publicidad del predio para protegerse al menos un poco del diluvio.