Croacia: herederos de una pasión

Esta larga espera por el comienzo de la Copa del Mundo nos invita a sobrevolar el mapa político y social del planeta fútbol, para conectarlo con los méritos deportivos que cada nación ha desarrollado para conseguir un lugar entre los 32 equipos, que a partir del 14 de junio próximo, se subirán a ese escenario.Argentina, que desde el sorteo del certamen ha comenzado a iluminar al resto de los integrantes de su zona, no solo se expondrá ante Islandia, cenicienta en esta edición, sino que deberá prepararse para superar un escollo de cuya dificultad, por ahora nos hablan los antecedentes y la procedencia, de un pueblo tan castigado por las diferencias internas, como portador de una genética ganadora como la de los yugoslavos.Son jóvenes todavía las heridas de los pueblos balcánicos, una tragedia contemporánea pero no menos dolorosa y cruel que otras sucedidas a mediados del siglo pasado. Ya sabemos que Yugoslavia es un recuerdo en el viejo mapa europeo y que la escisión de su territorio dio lugar al nacimiento traumático de pequeñas naciones; sin embargo, las cualidades de la raza y el impulso de su gente sigue intacta y se manifiesta competitiva aún, en la desventaja de ese rompecabezas.Es un país apasionado, Croacia. Lleva grandes estrellas en sus entrañas. Davor Suker, Goran Ivanisevic, Drazen Petrovic, Toni Kukoc. Ivan Ljubicic, Marin Cilic, Robert Prosinecki. Emblemas de variados deportes, entre los que se destacan el básquetbol y el tenis. También handball, waterpolo y esquí. Y, sobre todo, el fútbol, hoy con figuras de excelencia, como Luka Modric, Ivan Rakitic e Ivan Perisic, estrellas de Real Madrid, Barcelona e Inter, instrumentos que suelen brillar en Europa.Como Croacia se independizó de Yugoslavia en 1991 y recién al año siguiente se afilió a la UEFA y FIFA, compitió en su primera eliminatoria camino a Francia 98. Esa Copa del Mundo lo tendría como gran sorpresa: eliminó a Alemania en cuartos de final, no pudo con el anfitrión y campeón en semis, pero venció a Holanda en el partido por el tercer y cuarto puesto. Davor Suker, máximo artillero histórico (45 goles) y actual presidente de la federación croata, recibió el Botín de Oro por ser máximo goleador (6 tantos) y también el Balón de Plata. No colmó las expectativas en sus otras tres participaciones en citas mundialistas: se quedó en primera ronda en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014.El único enfrentamiento oficial con los albicelestes fue en el Mundial de Francia 98, por la tercera fecha de la fase de grupos. Los dos equipos estaban clasificados a los octavos de final, pero la Albiceleste se impuso 1 a 0 con un tanto de Mauricio Pineda. Disputaron otros tres amistosos: empate sin goles en 1994, victoria 3 a 2 de los europeos en 2006 y triunfo argentino 2 a 1 en 2014.La selección croata era gran candidata a quedarse con el boleto directo a Rusia 2018 en el Grupo I de la eliminatoria europea. Pero sorpresivamente empató en casa con Finlandia en la anteúltima jornada y perdió la punta con Islandia, finalmente clasificado. Un empate en Ucrania le bastaba para meterse en la repesca, aunque ganó 2 a 0 a domicilio. Se enfrentó en el repechaje con Grecia y allí no falló: liquidó la serie como local con un contundente 4 a 1 y luego soportó la ventaja con una igualdad sin goles en El Pireo.Luka Modric (29 años), estrella del Real Madrid que fue elegido como mejor centrocampista de la última Champions League, es una pieza vital del conjunto croata. Mientras se habla de su posible alejamiento del club español, se enfoca en el que será su tercer Mundial, después de haber disputado el de Alemania 2006 y Brasil 2014 (su selección no se clasificó a Sudáfrica 2010).Croacia tiene a muchísimos de sus componentes jugando en las ligas más importantes del mundo. El segundo capitán y hombre del Barcelona, Iván Rakitic (26 años), es sin dudas otro de los pilares de esta selección. Pero por detrás suyo hay otros nombres importantes: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter) y Danijel Subasic (Mónaco)."Sé que hay una gran presión, pero voy a conservar la calma", declaró Zlatko Dalic al ser nombrado nuevo entrenador de la selección de Croacia, previo a la última fecha de las eliminatorias europeas. Suplantó a Ante Cacic con la misión de rescatar un empate en Kiev para clasificar al equipo a la repesca. Los adriáticos se impusieron 2 a 0 y más tarde sellaron el boleto para Rusia 2018 frente a Grecia. Tiene 51 años y fue mediocampista en sus tiempos como futbolista. Dalic tiene el apoyo del plantel pese a haber tomado las riendas hace poco y no duda al afirmar que es el entrenador "de una de las mejores selecciones del mundo".La expectativa se extenderá unos días después del debut ante los Vikingos; Argentina jugará frente a Croacia el 21 de junio en Nizhni Nóvgorod, ciudad ubicada al oeste de Moscú y donde seguramente se perfilará el destino de ambos pensando en los octavos de final.Ambos países tienen un punto en común, su inalterable tradición y predisposición a la alta competencia en varias disciplinas deportivas y una actitud sobresaliente ante cada reto que los posicionan entre los mejores habitualmente. Datos y referencias que cooperan para matizar la previa de un evento de fabulosos alcances.