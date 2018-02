La lluvia trajo alivio al campo y a la ciudad

Y finalmente llegó: después de la tórrida semana pasada, el viernes comenzó a desmejorar el tiempo y a refrescar -lo que trajo paz a la ciudad- y si bien no llovió lo que muchos esperaban, los registros fueron lo suficientemente buenos como para dejar al hombre de campo, un poco más tranquilo.De acuerdo a los diferentes registros, el pasado sábado la lluvia caída no fue mucha: apenas 7 mm marcó en la estación meteorológica del aeródromo de Rafaela. En cambio, en la madrugada del domingo, se anotaron 29 mm. Esto totaliza unos 36 milímetros, que si bien no es lo que el campo necesita para mejorar su cosecha (especialmente, de soja), es un buen comienzo.¿Cómo será esta semana? En principio, estos dos días de feriado habrá mínimas en torno a los 13º y 15º, mientras que las máximas no llegarán a los 30º. Lentamente, y con el correr de los días laborales, las máximas y mínimas irán subiendo. El viernes por la noche - madrugada del sábado está anunciada alguna tormenta. El clima inestable seguiría hasta entrada la semana próxima.