Palpitando el inicio de una nueva temporada del Turismo Carretera

Cuando solamente restan cuatro días para que se inicie una nueva temporada de la categoría más popular del deporte motor en nuestro país, el Turismo Carretera ya no tiene margen para las especulaciones.El próximo viernes, la hora de la verdad habrá llegado y dará comienzo la acción, como viene ocurriendo desde hace varios años, en el autódromo de Viedma, en la provincia de Río Negro.Todavía se mantiene vivo en el recuerdo de los aficionados aquel desenlace pleno de incertidumbre entre el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) y el parejense Facundo Ardusso (Torino), que le permitió adjudicarse la "Copa de Oro" -por 25 centésimas de punto- al "Titán".La definición, en la última vuelta, fue una de las más espectaculares que pueda exhibir en su historial el TC, que cumplió sus 80 años en 2017, ostentando con legítimo orgullo, por semejante trayectoria, el récord de permanencia entre las diferentes categorías de deporte motor en el mundo entero, según lo certifica el prestigioso libro "Guinness World Records".Con ese antecedente, el próximo fin de semana los multiválvulas acelerarán en un trazado rionegrino que seguramente ofrecerá un atractivo espectáculo, tanto por sus características, como por las novedades que presentará la categoría, que llegará a esa región con importantes novedades.Pilotos que cambian de equipos y de marcas, variantes técnicas y un torneo que constará de 15 fechas (10 por la Etapa Regular y 5 por el Play Off), entre las que habrá cuatro "especiales", una de ellas en el autódromo "Ciudad de Rafaela", en el marco de la tercera edición de la "Carrera del Millón".Técnicamente, se le otorgaron beneficios a las marcas que habían quedado algo relegadas en el campeonato anterior, en particular a los usuarios de Dodge, pero además apuntaron a mejorar la performance de Ford, tanto en los kilos como en la aerodinamia.Chevrolet y Torino, que expusieron un gran potencial en el torneo pasado, están capacitados para repetir, según interpreta el Departamento Técnico de la ACTC, que con la aplicación de estas medidas confía en equiparar las prestaciones.Una de las mayores sorpresas entre los motoristas se dio por el lado del número 1, Agustín Canapino, quien tras el retiro de Fernando García, decidió inclinarse por las plantas impulsoras de Lucas Alonso.El otro golpe de escena tuvo como protagonista al Renault Sport Torino Team, que tendrá la preparación de Carlos Alberto Laborito en reemplazo de Claudio Garófalo.Entre los pilotos que cambian de estructura merecen destacarse los nombres de Luis José Di Palma, que tras su desvinculación del Laborito Jrs. se incorporó al AA Racing, en tanto que Leonel Pernía no solo pasó a otro equipo tras bajarse de la Chevy de Christian Dose, ya que se subirá al auto que usó "Josito".El regreso más comentado -y polémico en su momento- será el del necochense Juan Bautista De Benedictis, que correrá el Ford que estaba destinado a Mauro Giallombardo; por otro lado, Próspero Bonelli estará con un Chevrolet luego de haber realizado toda su campaña con la marca Ford; mientras que Omar "Gurí" Martínez será el gran ausente en el comienzo de esta temporada, por cuanto se desempeñará como responsable integral de su propio equipo, que tendrá apoyo oficial de la terminal de Pacheco.Son cuatro los que llegarán desde el TC Pista, haciéndolo todos con Dodge. La lista se integra con el campeón de la telonera Valentín Aguirre, Nicolás Pezzucchi, Juan Tomás Catalán Magni y Nicolás Trosset.Finalmente debemos mencionar a Nicolás González, el piloto rafaelino que, en su tercer año consecutivo en TC, seguirá con el Torino del A&P Competición, ahora atendido en la ciudad de Paraná por el ingeniero Adrián Fernández y que será motorizado por Claudio Garófalo.