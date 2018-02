Chocó el micro de "Don Carlos"

CORDOBA, 12 (NA). - Un micro reformado como motorhome en el que se trasladaba el cantante de reggae jamaiquino Don Carlos junto con su banda, que se presentó anoche en el Cosquín Rock, volcó esta madrugada en la autopista Rosario-Córdoba y cinco personas que viajaban a bordo del vehículo sufrieron heridas leves.El hecho ocurrió este domingo en la autovía a la altura del kilómetro 497, en cercanía de la localidad cordobesa de Bell Ville.El micro circulaba en sentido Córdoba-Rosario y, por causas que aún se desconocen, se cruzó de carril y terminó volcado en la autopista, por lo que las autoridades zonales debieron interrumpir el tránsito durante algunas horas hasta poder retirar el vehículo.Los miembros de la banda de música reggae se encontraban durmiendo cuando se produjo el vuelco y como consecuencia del accidente sufrieron lesiones leves sin necesidad de ser hospitalizados.En el motorhome se trasladaban 13 personas, según informaron medios locales.La autopista quedó cortada durante la mañana de este domingo en sentido Rosario-Córdoba y el tránsito fue desviado hacia la Ruta 9.El cantante jamaiquino Don Carlos, de 65 años, nacido en la ciudad de Kingston, fue la voz de Black Uhuru en un disco clave del género como "Love Crisis".Su discografía como solista incluye álbumes como "Suffering", "Day to Day Living", "Harvest Time", "Harvest Time", "Pass the Lazer Beam", "Just A Passing Glance", "7 Days A Week ", entre otros.Don Carlos se presentó en el festival en el escenario temático de reggae junto con Los Pericos, Los Cafres, Zona Ganjah, Dancing Mood, Gondawana, Roddy Radiation, Guachupé, Fanko, Tapones de Punta y Exoplanetas.En el escenario principal del festival, en el Aeródromo de Santa María de Punilla, tocaron Las Pastillas del Abuelo, Skay, Ciro y Los Persas, Creedence Clearwater Revisited, Las Pelotas y El Bordo.