Quemaron la casa de un joven y balearon a otro en el 2 de Abril

Gran preocupación está causando en la ciudadanía y en autoridades locales, la espiral de violencia que se está viviendo en el barrio 2 de Abril y que día a día recrudece, pareciendo no tener fin, merced a la aparición de nuevos hechos cada vez más violentos.Desde la madrugada del viernes, día en que Facundo González, de 16 años recibió un tiro en la cabeza que posteriormente le produjo la muerte en el Hospital Jaime Ferré, hasta el día de hoy, el enfrentamiento entre dos bandas rivales en barrio 2 de Abril parece no tener fin, ya que diariamente nuevos hechos se suman a los anteriores.Varias batallas pequeñas sumadas, conforman una guerra, ya sea esta explícita o latente como una guerra fría.Tanto en la edición del sábado como en la del domingo, desde estas mismas páginas, se informó que además del fallecimiento de Facundo González, hubo otros cinco arrestados, entre ellos tres adolescentes de 17 años, menores de edad, y que se secuestró una tumbera, o arma de fabricación casera.El sábado a la tarde hubo 5 allanamientos con un detenido mayor de edad y el secuestro de dos armas de fuego. El detenido está sospechado de ser el autor de la muerte de Facundo González.Además, la familia del joven fallecido donó sus órganos, los que fueron preparados en un operativo de ablación por el CUDAIO en el Jaime Ferré, y enviados rápidamente a receptores de Buenos Aires y Santa Fe. Un gesto loable en medio de tanta locura.La repetición de estos hechos violentos ocurridos entre viernes y sábado, tuvieron siempre el mismo epicentro: la esquina que conforman las calles Actis al 2000 y Echeverría al 1500 en barrio 2 de Abril. O sea que los hechos principales se dieron en esas dos cuadras. La casa baleada donde murió Facundo está en calle Actis 2058.Desde ese momento la guerra entre las dos bandas no paró. Siguió con tiroteos y hechos de gravedad que se suman y que informaremos en la edición de hoy.Sin tregua, en la mañana de la víspera se conoció que la vivienda ubicada en calle Actis 2042 fue foco de un incendio intencional que produjo daños totales.Constituido en el lugar personal policial dialogó con Yamila B., de 21 años, domiciliada en esa finca, quien relató que en un momento escuchó que personas desconocidas “andaban en los patios”, y que tras robarle pertenencias a su hermano Leandro L., que vive en un galpón acondicionado en el sector trasero de la casa; prendieron fuego intencionalmente al galpón.Al finalizar sus tareas personal de Bomberos Zapadores, constataron pérdidas totales en dicho galpón, siendo un “incendio intencional por acercamiento de llama libre”, no encontrando indicios de combustibles.Los autores estarían identificados y serían Brian V., Mariano G., Mauro G., Matías A. y otro que no se alcanzó a reconocer.Tras dialogar el personal policial con vecinos que viven cerca de la casa incendiada, prácticamente todos ellos respondieron no saber nada por “encontrarse durmiendo” pero si escucharon “una explosión y al salir al patio observaron las llamas” provenientes del galpón de la vivienda lindera.Se dio conocimiento de este hecho a la fiscal en turno, Dra. Lorena Korakis, quien dispuso los pasos a seguir.Cuando parecía que ya todo estaba dicho en la jornada de ayer, en horas de la tarde se tuvo conocimiento de un nuevo hecho de sangre en Echeverría al 1500 -a la vuelta de la casa incendiada-, donde resultó herido un menor de edad.En esa cuadra de calle Echeverría, un menor de edad que respondería al nombre de Luciano F. -que habría sido detenido horas antes en el marco de los hechos delictivos narrados- resultó baleado a la altura de la cadera, publicó la edición digital de este Diario.Asimismo se contaría con la identidad del agresor: D.C. alias “El Rosarino”, por lo cual podrían existir novedades en las próximas horas en cuanto al esclarecimiento de lo sucedido.En cuanto al legajo penal sustanciado a partir del homicidio del menor Facundo González, de 16 años; el sábado por la tarde en el barrio 2 de Abril, se consumaron 5 allanamientos, donde fue detenido un sujeto mayor de edad -principal sospechoso del crimen del menor- y se secuestraron dos armas de fuego.En horario vespertino de la jornada de hoy, en horario a confirmar, tendría lugar la correspondiente audiencia imputativa por el hecho que es investigado por las fiscales Dra. Mirna Segré y Dra. Gabriela Lema. Sería entre las 17:30 o las 18:00.