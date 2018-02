El año para la “Crema” había comenzado de buena manera, con un rendimiento por demás que aceptable, más allá de algunas distracciones defensivas (una le costó el gol), pero el sábado por la noche en el Monumental, en el estreno ante su gente, no fue nada bueno lo que se vio. El partido ante Brown de Adrogué le costó mucho al equipo de Lucas Bovaglio, tal es así que lo terminó perdiendo por 3 a 2. No tuvo claridad para salir, careció de ideas, no encontró juego asociado y prácticamente no inquietó al arquero rival; los dos goles -golazos- fueron mediante disparos de media distancia.Atlético llegaba muy embalado -ocho sin perder con cuatro triunfos al hilo- y confiado, pero se volvió a encontrar con esos equipos de Capital Federal que tanto le complican la existencia. En lo que va del torneo, contando a los de Buenos Aires, sólo le ganó a Flandria (4 a 1), después empató con Riestra (2 a 2), Chicago (0 a 0), Almagro (1 a 1) y perdió ante Los Andes (1- 0) y ahora con Brown.“No tuvimos un buen día, nos vamos preocupados porque no pudo salir nada de lo que entrenamos en la semana y lo que veníamos haciendo en el campeonato”, manifestó Emiliano Romero, luego de la derrota ante los de Adrogué. “Hay que dar vuelta la página y revertir todo esto el fin de semana que viene”, remarcó.Un triunfo o sumar un punto le hubiese permitido a Atlético continuar siendo, por segunda fecha consecutiva, el único puntero de la B Nacional. Ahora es una posición compartida y la cual deberá defender con uñas y dientes.“Los rivales también pierden puntos, se sacan puntos entre ellos, nosotros queríamos seguir con la diferencia que teníamos, ahora nos alcanzaron y tenemos que seguir trabajando para seguir siendo punteros, hay que pensar en lo que viene, mejorar lo que se hizo y salir a ganar el partido que se viene”, declaró el capitán.Fue la tercera caída en el campeonato, la segunda de local y es por esto que si bien todavía faltan once fechas (diez para Atlético), no hay tiempo de lamentos. “Hay que seguir por este camino, remarcar los errores que se cometieron, que fueron muchos, trabajar en eso, tenemos que ser autocríticos”, apuntó el uruguayo.Por último, Romero dejó su bronca tras llegar a la quinta amonestación y perderse el juego ante Ferro Carril Oeste, el próximo domingo en Caballito: “Venía zafando, hacía muchos partidos que venía con cuatro amarillas y tarde o temprano me iba a tocar, el compañero que le toque estar seguramente va a rendir de la mejor manera para el bien del equipo, obviamente que no me deja contento la quinta amarilla pero estando tranquilos”.