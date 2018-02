Takuma Sato aceleró en los test de Phoenix

Los nuevos fans a la IndyCar, en concreto aquellos procedentes del mundo de la Fórmula 1, no terminan de procesar del todo el hecho de que Takuma Sato siga siendo un piloto competitivo, 10 años después de abandonar el Gran Circo.No en vano, esta será la novena temporada en la IndyCar para el piloto japonés, de 41 años, que se permitió el lujo de dejar un equipo ganador como Andretti Autosport por la incertidumbre de los motores Honda, para convertirse en el segundo piloto que Rahal llevaba tanto tiempo buscando.Tras completar la mejor temporada de su carrera, ganando las "500 Millas de Indianápolis" y terminando octavo en el campeonato, Sato busca más. Y lo demostró en el óvalo de Phoenix, donde encabezó tres de las cuatro sesiones de test realizadas a lo largo de dos días.Solo su compañero Graham Rahal fue capaz de superarlo por tres milésimas en la jornada nocturna -así como en los tiempos absolutos- del viernes, pero nadie pudo torcerle el brazo al japonés en las tandas de ayer.Durante la tarde, registró una mejor vuelta en 189,728 mph y por la noche elevó ligeramente el listón hasta las 189,855 mph. Por si eso fuera poco, fue también el piloto que más vueltas completó entre los dos días, con 384.En ambas sesiones, Penske fue el rival más directo, gracias a Will Power, que fue segundo en las dos sesiones. En la primera, solo él y Sato superaron las 189 mph de promedio, en tanto que por la noche, se quedó a solo ocho milésimas en su mejor vuelta.En la mitad superior de la tabla, los coches del equipo de Anthony J. Foyt siguen sorprendiendo gratamente. Tony Kanaan obtuvo ayer el tercer mejor promedio del día; todo ello, pese a un programa reducido en el que completó apenas 146 vueltas entre los dos días, mientras el resto promedió 270.En total, los 23 pilotos que tomaron parte de estos dos días de test (incluído Kyle Kaiser, que no participó ayer al considerar el argentino Ricardo Juncos que ya había reunido la información que necesitaban) dieron nada menos que 6.027 vueltas, el equivalente a 9.908 kilómetros.Sin más test colectivos previstos, los equipos deberán utilizar sus jornadas de ensayos privados restantes hasta el 11 de marzo en St. Petersburg.Carpenter y Rahal probarán en Barber el 20 de febrero, y todos los equipos, a excepción de Shank (aún sin el aerokit de Dallara), lo harán en Sebring el 27 y el 28 de febrero. En esos test, Carpenter y Rahal solo participarán en la segunda jornada acompañados de Foyt y Carlin, los únicos que estarán los dos días.Así quedaron ordenados los tiempos al cabo del test realizado en Phoenix: 1º Takuma Sato (Rahal - Honda), en 19s379, a un promedio de 189,855 mph; 2º Will Power (Penske - Chevrolet) a 12 milésimas; 3º Tony Kanaan (Foyt - Chevrolet) a 22; 4º Josef Newgarden (Penske - Chevrolet) a 46; 5º Marco Andretti (Andretti - Honda) a 86; 6º Alexander Rossi (Andretti - Honda) a 93; 7º Scott Dixon (Ganassi - Honda) a 136; 8º Ryan Hunter-Reay (Andretti - Honda) a 156; 9º Simon Pagenaud (Penske - Chevrolet) a 158 y 10º Sébastien Bourdais (Coyne - Honda) a 195.