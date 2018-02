Boca ganó con lo justo y River cayó ante Lanús

El líder Boca, sin jugar bien y con sufrimiento, se impuso anoche por 1 a 0 sobre un combativo Temperley, en un partido disputado en la Bombonera y correspondiente a la decimoquinta fecha de la Superliga.El colombiano Frank Fabra, a los 14 minutos del segundo tiempo, con un zurdazo que pareció tener intención de centro y terminó adentro del arco, marcó el único gol del partido.El arquero visitante, Josué Ayala, un ex Boca, le atajó un penal a Carlos Tevez cuando se jugaban 36 minutos del complemento.Con este resultado, el conjunto de la ribera, que llegaba de empatar como visitante con San Lorenzo (1 a 1), sigue en soledad en lo más alto de la tabla de posiciones, con 37 unidades, siete más que su más inmediato perseguidor, Talleres.En tanto, el "Gasolero", que venía de caer de local justamente con la "T" (0-1), sigue hundido en la parte baja de la clasificación, con solo 12 unidades y en zona de descenso.Lanús se impuso a River Plate por la mínima diferencia, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche en el estadio "Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez". Alejandro Silva, a los 31 minutos de la primera etapa, marcó el tanto que le dio el triunfo al elenco de Carboni. Lanús ganó con justicia porque en el balance general estuvo un escalón por encima de su adversario.Al igual que ocurrió hace dos semanas en su visita a Huracán, una amenaza de bomba telefónica fue realizada en la previa del duelo entre Lanús y River, y obligó a revisar el estadio "Néstor Díaz Pérez" del Sur bonaerense. Los encargados del operativo realizaron el examen de rutina en el lugar para comprobar que no existía ningún elemento sospechoso que confirme esa amenaza, realizada al teléfono de emergencias "911" alrededor de las 18:00. Hace dos semanas, cuando River visitó a Huracán en Parque de los Patricios, una situación similar obligó a retrasar el inicio del encuentro casi dos horas. A diferencia de aquella oportunidad, los planteles de ambos equipos no se encontraban en el estadio para el encuentro, previsto para las 21:30. Luego que la Brigada de Explosivos de la Policía bonaerense hizo la revisión rutinaria para este tipo de ocasiones, todo quedó dado para que se abran las puertas del estadio, poco después de las 19:45.Gracias al oportunismo de su delantero Santiago "Morro" García para capitalizar un error rival en el área chica, Godoy Cruz de Mendoza se impuso por 2 a 1 a Belgrano de Córdoba como local, para meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2019. A los 7m Juan Garro ponía en ventaja al "Tomba" pero Cristian Lema, a los 15, igualó el marcador. Sobre los 76m García le dio la victoria al elenco mendocino.Talleres de Córdoba debió sufrir y trabajar más de la cuenta para vencer por 1 a 0 a Banfield en el partido disputo en el estadio "Mario Alberto Kempes". El único gol del encuentro lo marcó el lateral uruguayo Lucas Olaza, a los 24 minutos del primer tiempo, de tiro penal. Con este triunfo la "T" suma 30 puntos y queda como único escolta del líder Boca, superando a San Lorenzo, que postergó su partido ante Independiente.