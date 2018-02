Igualdad sin goles

Barcelona, cómodo líder de la Liga de España, igualó 0 a 0 ante Getafe en el Camp Nou. Con Lionel Messi como titular, el equipo culé cedió puntos y no pudo alejarse aún más en la punta del campeonato. Eso sí: aún mantiene una ventaja difícil de acortar.El líder invicto acumuló la segunda igualdad consecutiva, alcanzó los 59 puntos y el escolta Atlético Madrid (52), que el sábado derrotó a Málaga por 1 a 0 como visitante, recortó la distancia. Y Real Madrid, que goleó 5 a 2 a Real Sociedad, ahora se ubica a 17 unidades del equipo de Ernesto Valverde.El conjunto catalán, en los 300 partidos del español Sergio Busquets por la liga, no quebró la resistencia de Getafe más allá de los intentos de Messi con algunos remates de media distancia. El crack rosarino además fue protagonista de un penal no cobrado por falta de Bruno, en el primer tiempo, que el árbitro David Fernández Borbalán no sancionó.Getafe, que reúne 30 puntos, logró un empate meritorio en el Camp Nou y Barcelona, por primera vez en el certamen, no registró goles a favor.Ath. Bilbao 0-0 Las Palmas, Villarreal 1-2 Alavés, Málaga 0-1 Atl. Madrid, Real Madrid 5-2 R. Sociedad, Leganés 0-1 Eibar, Sevilla 1-0 Girona, Celta 2-2 Espanyol, Barcelona 0-0 Getafe, Valencia 3-1 Levante. Hoy: Deportivo vs Betis.