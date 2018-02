Bebé mordido por pitbull sigue en estado crítico

Desde el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia confirmaron a radio LT10 de la ciudad de Santa Fe, que el pequeño mordido por un pitbull el viernes por la tarde continúa en estado crítico y con pronóstico reservado.El bebé de 1 año y seis meses fue mordido en la cabeza y en el cuello por el perro, que pertenece a la familia, en su casa ubicada en calle Formosa al 6300, en el norte de la ciudad.Inmediatamente fue trasladado al hospital. Allí recibió la atención necesaria para poder ser estabilizado y luego tuvo una larga cirugía.Actualmente se encuentra internado en cuidados intensivos pediátricos, a la espera de su recuperación.La Dra. Mariela Alassia, directora asociada del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, dialogó con LT10 sobre las heridas producidas por perros de raza pitbull.La doctora explicó que este tipo de hechos no ocurre únicamente en Santa Fe si no en otras ciudades del país y el mundo, porque no se toma conciencia de lo que puede ocurrir.La fuerza que tienen los perros de raza pitbull, producen lesiones “en la cabeza y en el cuello que conllevan a esta gravedad –la del niño”. En general sucede con los más pequeños por la altura que ellos tienen y este lugar es de fácil llegada.Además, agregó que diariamente se ven heridas de caninos pero "las más severas, potencialmente mortales, son producidas por perros raza pitbull".