En abril se inaugurará el Club de Emprendedores

Este año, Rafaela Emprende cumple 10 años y este nuevo aniversario vendrá acompañado con uno de los anhelos de esta secretaría municipal, que viene trabajando de manera sólida con los emprendedores de la ciudad.En abril se estima que será la apertura de un Club de Emprendedores de Rafaela, un espacio que llevará a una identificación aún mayor de aquellos que vienen trabajando desde hace tiempo, pero también será un punto de encuentro con aquellos que aún no se han animado a crecer en sus trabajos cotidianos."Queremos que el tema de emprededurismo tenga una referencia geográfica en la ciudad, un espacio físico para seguir fortaleciendo la política de desarrollo emprendedor y aquel que por ahí no se anima a venir al Municipio, o al Centro Comercial, o a las ventanillas que están abiertas para recibir emprendedores, encuentre un espacio que es un poco más neutral", le expresó a este medio Diego Peiretti, director de la Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales y el Coordinador de Rafaela Emprende.Si bien está la UNRaf, la Agencia de Desarrollo y el Municipio, el club intentará ser esa sede para que los interesados tengan una referencia fija. Va a funcionar sobre el Bv. Roca, frente a la UNRaf, ya que el proyecto ya fue aprobado y han depositado los fondos para su desarrollo. Las obras ya están en marcha y es por eso que se espera para abril de este año la inauguración, junto con el lanzamiento de Rafaela Emprende, en el marco de la apertura oficial.Las obras están en marcha, como así el reacondicionamiento del lugar elegido. "Nosotros estamos justo en el proceso de inscripciones, de emprendedores al programa, donde hay un total de 55 fichas de gente que este año quiere participar en el programa", explicó Peiretti.La intención es aportar, este año, algunos sectores que el programa viene acompañando desde hace tiempo, para que se fortalezcan más. Entre ellos, está el grupo de cerveceros (cerveza artesanal), que cuenta ya con 4 plantas elaboradoras de cervezas habilitadas. Existe, además, un buen vínculo con Conicet, que trabaja en el tema y busca innovar para que esto sea más que una moda. "Queremos sostener a estos emprendedores que han invertido mucho. Algunos han recibido financiamientos de Rafaela Impulsa y todo el acompañamiento del Municipio, en una política del Municipio que nosotros tenemos como norte, que es el tema del empleo. El emprededurismo no resuelve, por sí sólo, los problemas de empleo, pero sí junto con otras estrategias pueden generar fuentes de trabajo", añadió.Además, destacó que en el rubro textil está trabajando el INTI Rafaela: "hemos incorporado un nuevo eje de trabajo que es un programa de cadenas de valor con inclusión social, donde estamos vinculados con el Ministerio de la Producción. Este año queremos hacer un gran evento vinculado a la innovación social para sensibilizar un poco a la comunidad sobre estos temas", dijo.Por ahora hay 30 mujeres del rubro textil, emprendedoras, que ya están trabajando y desde Rafaela Emprende buscan conectar este trabajo, esta capacidad con el poder de compra de las empresas. Adquirir experiencia y que esa parte de compra vaya para estas emprendedoras.Peiretti destacó también que están con pruebas pilotos y buscan precisar cuál es la capacidad de producción que hay en la ciudad, en esta área. "Forman parte de un trabajo colectivo de 30 mujeres, pero cada una, dado a sus situaciones particulares, no pueden acceder al empleo formal, por eso de esta manera podrían sostener sus hogares", destacó.En otro tramo, el funcionario dijo que "hay una intención que las empresas puedan gestionar su esquema de compras y empezar a comprender que hay detrás de cada una de esas compras. Queremos empezar a pensar que habrá detrás de ese producto adquirido. Acá hay mujeres rafaelinas, emprendedoras, con poca posibilidad de insertarse en un plano laboral", finalizó.