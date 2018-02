Brown de Adrogué dejó sin invicto a Atlético de Rafaela

Atlético de Rafaela venía entonado después de cuatro victorias al hilo (ocho sin perder) y empezaba a soñar fuerte con la chapa de candidato firme en la carrera por el ascenso, pero tuvo una noche para el olvido frente a Brown de Adrogué, que le ganó 3 a 2 y le cortó la racha.La “Crema” nunca le pudo encontrar la vuelta al partido y ni con los golazos de sus delanteros, Mauro Albertengo al cierre del primer tiempo (para el 1 a 1), ni con el de Gonzalo Klusener, a los 37 del complemento (fue el 2 a 2), pudo revertir la historia. Cambiar el rumbo. Los dirigidos por Pablo Vico hicieron mejor los deberes, fueron superiores al equipo de barrio Alberdi y se llevaron una merecida victoria. Golazo de Cristian Bordacahar, por cierto el mejor jugador de la cancha, Nicolás Servetto y el ingresado Leandro Garate marcaron para la visita.Y para peores, Atlético perdió a dos de sus jugadores titulares para el próximo compromiso: Emiliano Romero y Jorge Velázquez llegaron a las cinco amarillas y no estarán ante Ferro.El conjunto “albiceleste” llegaba como favorito al duelo de anoche, por la 14ª fecha de la Primera B Nacional. Todo lo bueno que había realizado en el cierre del año pasado, sumado a su estreno en este 2018 con éxito en un escenario complicadísimo como lo es Puerto Madryn, lo posicionaban en un lugar protagónico. Quiso tomar ese rol pero su rival no se lo permitió. Los de Adrogué llegaron a Rafaela con el libreto bien estudiado. Brown lo esperó bien, no lo dejó salir cómodo desde el fondo y apostó a las rápidas y certeras contras, que tanto daño realizó.De arranque nomás, a los 3 minutos de juego ya avisó con un remate cruzado de Brian Gómez. Unos minutos después Bordacahar iba a tener la primera con un cabezazo que contuvo bien Macagno, quién no tuvo su mejor actuación.Sobre los 21’ llegó la apertura del marcador con una nueva contra encabezada por Bordacahar que se sacó de encima a Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei para definir ante la salida de Macagno.Atlético estuvo impreciso, desde la propia salida desde el fondo y las transiciones fueron demasiado lentas. Así y todo, Mauro Albertengo volvió a cargarse el equipo al hombro, la peleó entre varios rivales, ganó, se acomodó y metió un tremendo zapatazo, que al igual que en Madryn, la colgó de un ángulo.Así se fueron al descanso, con un empate que no le cayó mal al partido pero para ese entonces la visita había hecho mejor las cosas y era negocio para los de Alberdi.En el complemento la cuestión fue idéntica. A los 9 minutos Nicolás Servetto volvió a poner en ventaja a los de Adrogué. Bovaglio movió el banco para tratar de darle alternativas diferentes y más certeras al equipo, las tuvo con el punzante y desequilibrante Maximiliano Casa, pero no fue suficiente. Con otro remate de media distancia encontró el empate, por intermedio de Gonzalo Klusener, que cruzó un remate al borde del área, pero tres minutos después el ingresado Leandro Garate, y con un cabezazo de sobre pique, volvió a darle la ventaja a la visita.Se le cortó la racha a la “Crema” pero sigue en la cima de las posiciones, ahora, deberá trabajar para no volver a repetir los errores que cometió anoche, dar vuelta la página y pensar en la próxima final, el domingo que viene en otro de los escenarios por demás de complicados que tiene la categoría para Atlético: Caballito.