El análisis de Bovaglio

Atlético de Rafaela dejó escapar anoche una gran chance de seguir siendo el único puntero de la B Nacional y lejos de dramatizar tras esta caída, luego de ocho sin perder, el entrenador Lucas Bovaglio mostró autocrítica. “El equipo no estuvo bien, defensivamente no trasmitimos solidez y ofensivamente no tuvimos juego”, señaló en conferencia de prensa tras el 3 a 2 ante Brown de Adrogué., apuntó y luego analizó: “El equipo no tuvo una buena noche, nos costó, sobre todo en el PT. En el complemento, en un momento que teníamos el control del partido y que estábamos mejor que ellos viene el segundo gol, trabajamos mucho para conseguir el empate exponiéndonos a alguna contra también, y cuando lo conseguimos lamentablemente nos terminamos quedando con las manos vacías. No es que empatando seguimos buscando el tercero y nos agarraron mal, el rival estaba bien, los cambios que hizo el técnico rival fueron por necesidad pero les permitió seguir atacando con gente fresca y se llevaron la victoria”.-Fue un partido flojo, en líneas generales, no para caerle a la última línea. Siempre digo que cuando defendés bien es porque los delanteros empezaron a presionar bien, los del medio estuvieron juntitos. Tratamos en el entretiempo de ajustar algunos detalles para tratar de generar algunas asociaciones, no quedar tan mal como en el PT y parecía que se acomodaba todo pero vino el 2 a 1 de Brown.-Es una cancha chica en donde las transiciones son rápidas. Brown salía rápido, a veces quedamos mano a mano, otras con superioridad numérica. Lo que no hacíamos en esas contras era tomar las referencias, es una licencia que no podemos otorgar. El rival aprovechó sus oportunidades, los dos goles nuestros vinieron por dos remates de afuera del área, no tuvimos diez situaciones de gol, en líneas generales no estuvimos bien.-Hicimos mucho hincapié en no pensar que de acá al final vamos a tener un trámite, que cada escollo va a ser un escollo real, que este era un partido difícil porque lo habíamos visto a Brown en varios partidos y entendíamos que iba a ser difícil de superarlo, más allá que no tiene su mejor presente, sabíamos que iba a ser complicado.No estuvimos bien, no fue relajación, fue una noche donde tuvimos varios jugadores por debajo de su nivel y en el colectivo se notó.El pasado lunes 29 de enero falleció Aníbal Carlucci (88), uno de los dirigentes más emblemáticos en la historia de Atlético de Rafaela y es por eso que ayer, previo al comienzo del encuentro entre la “Crema” y Brown de Adrogué se realizó un respetuoso minuto de silencio al cual se sumaron jugadores e hinchas.Atlético de Rafaela celebró el último 13 de enero un nuevo aniversario de vida. La institución de barrio Alberdi festejó sus 111 y una de las ‘consignas’ en las redes sociales del club era subir una foto con la remera de la “Crema”. Lucas Blondel fue uno de los tantos futbolistas que se sumaron a la iniciativa y la foto que posteó era de su paso por las infantiles de Atlético. Es por ello que la subcomisión de fútbol infantil albiceleste, antes del inicio del partido ante los de Adrogué, le hizo entrega de dicha camiseta.