Lechería: Nación degrada el área a una Dirección a partir de marzo

A poco más de una semana de la reunión entre todos los sectores del rubro para preparar una nueva reunión con el presidente Mauricio Macri (que sería el martes 27), la Lechería recibió una noticia: el área dentro del Ministerio de Agroindustria se verá degradada a una Dirección.La novedad tomó forma el viernes pasado, a partir de la confirmación de EDairyNews. El pedido del primer mandatario argentino para que las estructuras ministeriales se reduzcan tendrían una consecución directa con la Subsecretaría. Ya se sabía que de los 211 cargos públicos existentes quedarían solo 138 luego de la adecuación y que Luis Miguel Etchevehere planeaba reducir especialmente el número de subsecretarías y coordinaciones (con rango de subsecretaría). Hasta ahora, existen 20 de esos altos cargos, y deberían perdurar solo 12. Y seguirían sólo 4 Subsecretarías Agricultura, Ganadería y Pesca, Mercados Agroindustriales, Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, y Alimentos y Bioeconomía. Así se confirmó que la primera de ellas absorberá a Lechería, que pasará a ser una Dirección Nacional, como sucediera hasta 2008. La elevación de categoría fue una de las consecuencias de la crisis del campo. El anuncio lo hizo Julián Domínguez -el titular del Ministerio de aquel entonces- anunciaba en la Muestra Internacional de Lechería de Morteros.El dato también fue confirmado por el propio Alejandro Sammartino, actual Subsecretario del área a referentes del sector. Pero no solo esto: también les dijo que no renunciaría, a menos que la reducción de personal implique parte de su equipo. En tal sentido, habrá que esperar a ver qué sucede en este sentido.Mientras esto sucede, el próximo 20, en la sede del Ministerio de Agroindustria en Buenos Aires, está prevista la reunión con las diferentes entidades del campo para preparar un nuevo encuentro con el presidente Mauricio Macri. Hay un pedido también para que estén presentes los representantes de los diferentes gobiernos provinciales. Si bien todavía no está confirmado, podría darse una semana después, el martes 27 de este mes.LA PREVIA A LA REUNIONFernando Córdoba, presidente de MEPROLSAFE, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), comentó que "la idea es continuar avanzando con los temas de la primera reunión con el Presidente: transparencia, competitividad, infraestructura. Habrá que rever algunos temas, porque en enero se han complicado más los tamberos, debido a la devaluación del peso (por mayores costos en la alimentación), el aumento de los combustibles y de las tarifas eléctricas. En promedio, todos los insumos han subido un 5% (productos de limpieza, repuestos, y los ya mencionados). A esto hay que sumarle que hace unos meses que el precio de la materia prima no se mueve y vamos a una mayor concentración de la actividad".Uno de los pedidos de Macri a los tamberos había sido que bajen los costos: "se nos pide esto y nos ponen en una disyuntiva, porque son nuestros proveedores los que suben los precios. No podemos manejar esos costos. Y la devaluación podría ser una ventaja para las empresas para exportar. Pero esto no se está dando. Es más: desde allí anticipan que habrá un amesetamiento de los precios. Entonces, va a ser muy difícil continuar con la actividad", dijo Córdoba."Acá tiene que haber una decisión política de salvar a la lechería. Podrás poner al mejor de los funcionarios, pero sin eso no va a conseguir nada", completó.