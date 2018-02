Más de dos millones de turistas por el carnaval

Unos 2,19 millones de viajeros se mueven por distintos lugares del país este fin de semana largo y la cifra supera a todas las medidas desde 2011, cuando se implantó el feriado de carnaval. De acuerdo con las primeras estimaciones del Ministerio de Turismo de la Nación, durante el fin de semana de Carnavales el movimiento de turistas es récord y tendrá un impacto económico de casi $5.900 millones de pesos, lo que significa un aumento del 31,8 por ciento en comparación al del año pasado.

El fin de semana largo de Carnavales espera una importante actividad turística en todo el país, con un total de 2,19 millones de viajeros que visitarán diferentes destinos de la República Argentina, lo que representa un crecimiento del 7 por ciento respecto al valor registrado el mismo período de 2017 y un récord histórico.

El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, afirmó: "El turismo no para de crecer y hoy es uno de los principales motores de desarrollo de la economía". "Cada fin de semana largo demuestra que esta industria no tiene techo, los argentinos tenemos un país que nos permite vivir del turismo a lo largo y a lo ancho del territorio", continuó.

E insistió en que "el cambio cultural en la forma de viajar potencia el concepto de escapadas turísticas con mayor frecuencia durante el año".

En tanto, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, se reunió ayer con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y asistió a la tradicional celebración del desentierro del Carnaval que se realizó en esa ciudad capital de la provincia norteña. Peña estuvo acompañado por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.

La estadía media asciende a 3,7 noches, dejando un volumen total de 8,2 millones de pernoctaciones, valor 6,5 por ciento mayor al del 2017.

El gasto promedio por turista sería de $ 2,688, un 23,2 por ciento más que el del fin de semana de carnavales pasado.



ESTADISTICAS

De acuerdo con los datos que surgen del Anuario Estadístico de Turismo, los 2,19 millones de viajeros que se desplazaron por el país en el feriado de carnavales de 2018 representan un récord histórico.

Según ese informe, los resultados en los años anteriores fueron: 1.83 millones de turistas en 2011, 1.94 millones de turistas en 2012, 2,09 en 2013, 1,74 en 2014 y 2.05 millones de turistas en 2017.

Las mediciones se suspendieron en 2015 por lo que no hay datos de ese año ni de 2016 y fueron retomadas al año siguiente.



2017: FINES DE SEMANA

Y RÉCORDS

Los nueve fines de semana largos del 2017 acumularon 10.500.000 turistas que viajaron por el país, un impacto económico de 25.600 millones de pesos y 34.700 millones de pernoctes.

Además el 2017 fue un año de récords. En vuelos de cabotaje, se superó la cantidad de 13 millones de pasajeros; en empleo registrado en alojamiento y restaurantes, 269 mil puestos, esto según el SIPA, sistema implementado desde 2009. También fue récord el de las visitas al Parque Nacional Iguazú, con más de 1,5 millones de visitantes.