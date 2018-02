Funes de Rioja pidió prudencia en paritarias

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente el B20, el grupo de afinidad empresaria del G20, Daniel Funes de Rioja, afirmó que "las paritarias deben contribuir a no aumentar la expectativa inflacionaria". "Antes que nada, la Argentina tiene que lograr estabilidad macroeconómica y terminar con el tema inflacionario. Claro, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Con una inflación de dos dígitos, las cosas parecen más complejas en los primeros meses del año, pero luego se va normalizando", dijo el empresario en declaraciones periodísticas.El referente fabril agregó que "esa normalización se va a producir, por eso las paritarias deben contribuir a no aumentar la expectativa inflacionaria. Eso tiene que ser por acción de todos, con el Gobierno como máximo responsable".Funes de Rioja aseguró que el empresariado debe "tener costos competitivos, que permitan tener mercado, consumo y exportaciones. Y agregar valor a los productos primarios"."Si producimos disociaciones muy fuertes que generen falta de competitividad y dejamos de pensar en términos de productividad, se complica el panorama de la Argentina. Somos un país con tradición industrial y de valor agregado", añadió.El titular del B20 explicó que "eso hay que reafirmarlo. Teniendo los salarios más altos de la región, más que Brasil y México, el desafío es productividad y competitividad, algo que hay que lograr de la mano de los trabajadores".A la vez, ratificó que el "rango" de paritarias que aguarda el empresariado argentino "es el de la pauta inflacionaria que el Gobierno puso como meta. Si hay distorsiones por algún motivo, habrá que ver qué pasa".DAER RECLAMA PORCLAUSULA GATILLOPor su parte, el secretario general de la CGT Héctor Daer advirtió que "en las paritarias nadie va a ir a perder poder adquisitivo", mientras cuestionó al Gobierno por tratar de impedir que se acuerde una "cláusula gatillo". "En las paritarias nadie va a ir a perder poder adquisitivo. No es que estemos en contra o a favor de que el gobierno baje al 15 por ciento la inflación, ojalá la bajara, pero nosotros vamos a una paritaria a tener en cuenta que no podemos perder adquisitivo si el Gobierno no acierta en los pronósticos", sostuvo el referente sindical.En diálogo con Radio Mitre, el líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) cuestionó la intención del Gobierno de evitar que se vuelvan a fijar los aumentos salariales con cláusula gatillo para actualizar en caso de que la inflación los supere.