La TV Pública desvinculó a pronosticadora Zyncenko

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La pronosticadora de origen italoucraniana Nadia Zyncenko fue desvinculada de la Televisión Pública, en donde trabajaba desde hace más de tres décadas, y aseguró que las autoridades tomaron la decisión porque, con sus 69 años, es "grande" de edad.

"La empresa decidió que no estoy más, consideran que soy grande; es una decisión que yo acato y respeto. Son las leyes del trabajo", sostuvo la histórica meteoróloga del canal estatal.

En diálogo con Radio Cooperativa, la pronosticadora, que integraba la Organización Meteorológica Mundial, denunció que la Televisión Pública le adeuda una compensación por 462 francos trabajados: "Trabajé todos los feriados, todos los domingos. No era porque no me gustara descansar, sino porque lo pedían y yo los hacía".

"No me indemnizaron, por la edad no correspondía, es por la edad jubilatoria. Creo que el Gobierno quiere hacer cumplir la edad jubilatoria, me lo han mencionado, estoy pasada de edad", se lamentó la mujer que con su acento de Europa del Este se transformó en un personaje clásico del canal estatal.

Nadia Zyncenko nació en Italia y, a los pocos días de su llegada al mundo, sus padres ucranianos, Vladímir Zyncenko y María Petrenko, la trajeron consigo a la Argentina a bordo de un transatlántico "huyendo del hambre" de la posguerra.

"Como en casa se hablaba en ucraniano y en el colegio en castellano, nunca pude adaptar mi manera de hablar a la argentina", contó la mujer en una entrevista realizada años atrás, cuando presentó su programa "Nadia 6:30" por la emisora pública. Además del canal estatal, Zyncenko también se había desempeñado en Canal 11 (hoy Telefé) durante once años.