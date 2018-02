Engaños con alquileres, al tope de estafas a turistas

MAR DEL PLATA, 11 (NA). - Los engaños en los alquileres que se contratan por internet están al tope de las estafas en perjuicio a turistas que viajan a la ciudad de Mar del Plata.Durante el mes de enero se recibieron en la Dirección General de Protección al Consumidor una decena de denuncias por estafas en hotelería, servicios turísticos y alojamientos en la ciudad de Mar del Plata.La dirección de Defensa al Consumidor Municipal informó además que en ese período se labraron 33 actas de constatación, pudiendo el organismo resolver el reclamo a favor de los turistas, una vez finalizada su instancia de conciliación.Verónica Tambascia, directora de Defensa al Consumidor Municipal, contó que "el caso más llamativo fue el de un contingente de turistas de Tucumán, que contrataron en esa ciudad un paquete turístico para alojarse en un hotel sobre la calle Jujuy, en el barrio La Perla"."Cuando llegaron, el 16 de enero, notaron que las habitaciones no eran lo que habían contratado, no había agua e incluso muchos debieron dormir sobre colchones en el suelo porque no había suficientes camas", relató la funcionaria, en diálogo con el portal 0223.Alertados por la denuncia, el área de Lealtad Comercial local y la Dirección de Inspección General, realizó un procedimiento constatándose diversas infracciones por lo que se procedió finalmente a la clausura del hotel.Debido a que eran 50 personas las afectadas, uno de los turistas en representación del contingente inició las acciones y, una vez realizadas las audiencias de conciliación, la agencia de Tucumán debió costear una nueva estadía en otro hotel de la ciudad.Otro de los casos más curiosos fue el de una familia que contrató por Facebook una casa en el barrio El Alfar. Una vez llegado a Mar del Plata, el grupo se encontró con "otra casa" totalmente diferente a la ofrecida por la red social.Tambascia contó que "se ofrecía una casa con vista al mar. Pero tanto el frente como el interior de la casa eran diferentes a las fotos publicadas"."Incluso en el interior notamos que había partes de la casa sin terminar. Una vez que se comprobó mediante capturas de pantalla esta irregularidad, desde la Defensoría se logró que se devolviera el dinero", agregó.