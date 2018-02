Mejoran las condiciones financieras, pero el gran problema es la inflación

Las condiciones financieras de la economía argentina comenzaron 2018 con una "leve mejora", pero el panorama favorable no podrá sostenerse hasta tanto la inflación "disminuya sustancialmente". Así lo señaló un informe difundido este viernes por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y la consultora Econviews.El Indice de Condiciones Financieras (ICF) correspondiente a enero último, alertó que "las variables monetarias y nominales vinculadas a las todavía elevadas tasas de inflación, impiden que las condiciones financieras locales sean aún mejores, lo que denota cierto agotamiento en las posibles fuentes de mejoría en las condiciones locales hacia adelante, en tanto la inflación no disminuya sustancialmente".En este marco, el IAEF señaló que las condiciones financieras comenzaron el año con una leve mejora: tras haber caído 4,4 puntos en diciembre de 2017, tuvieron una recuperación mensual de 3,6 puntos en enero, "debido a tenues mejoras en las condiciones tanto locales como externas".Respecto a un año atrás, las condiciones financieras reflejaron una mejora de 13,5 puntos, explicada completamente por un avance de 21,2 interanual en las condiciones externas, en tanto las condiciones locales se deterioraron 7,7 puntos en el último año, de acuerdo con el informe.Las condiciones locales, que permanecen en "zona de confort" desde febrero de 2016, alcanzaron 27,4 puntos en enero, con un avance mensual de 2,9 puntos, reveló el IAEF. Y destacó que, en enero último, "el avance del Merval fue muy pronunciado, aunque fue compensado por una merma de los depósitos en dólares y la liquidez de corto plazo".El reporte puntualizó, también, que las condiciones externas, que se encuentran en "zona de confort" desde diciembre de 2016, "se mantuvieron prácticamente estables" en el primer mes de 2018.Así, tras caer 3 puntos mensuales en diciembre, lograron mejorar 0,6 punto en enero y alcanzaron los 33,9 puntos, "de la mano de una mayor inflación esperada en Estados Unidos y cierta merma en el riesgo global y en la volatilidad de los commodities".INFLACION ESTIMADAPor otra parte, el IAEF estimó que la inflación para el año 2018 oscilará entre un 18 y un 20%. Además sus economistas consideraron que será el alza de los precios tendrá un ritmo mayor en el primer trimestre y una desaceleración en los períodos posteriores.En la semana, el Instituto había señalado que los aumentos salariales de este año se ubicarán entre el 15 y el 20%, pero la inflación llegará al 27%, pero ahora corrigió el indicador y lo ubicó entre un 18 y 20 por ciento de inflación para 2018.La entidad había considerado que el salario real de febrero 2018 "probablemente será más alto que el de doce meses atrás", pero aclaró que "eso no implica la ausencia de tensiones.Con relación a la inflación, el IAEF evaluó que es sostenida por cuatro factores: la inercia inflacionaria, las correcciones en los precios regulados, el ajuste del tipo de cambio (18,4% en 2017) y aumentos de los salarios nominales (27,5% en 2017). "Todo ello es aceitado por una expansión monetaria de 45% antes de la esterilización vía Lebac", añadió.CUESTIONAN AL BCRAPOR FIJAR TASA A DEDOEconomistas de la consultora Economía & Regiones (E&R) consideran que "no es bueno" que el Banco Central fije la tasa de interés a "dedo". "Sin embargo, lo más importante es el hecho que la tasa de interés deje de ser fijada por el BCRA y pase a ser determinada en el mercado", indicaron en un reporte. Explicaron que "la tasa de interés no se determina en el mercado de dinero, sino que se determina en el mercado de bienes y servicios". "En otras palabras, hay tasa de interés en una economía sin dinero", dijeron.