Peiretti, que hace mucho tiempo que trabaja en la Municipalidad, llegó ahora a la Secretaría de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales, y desde la coordinación de Rafaela Emprende, busca movilizar las otras áreas: “con la secretaría de Cultura buscamos movilizar un proyecto que se denomina Industrias Creativas. Queremos trabajar políticas específicas y empezar a segmentar algunos grupos para dar asistencia un poco más específica. Si bien el programa tiene actividades generales, queremos empezar a trabajar cuestiones específicas con todo el grupo de artesanos, trabajar en diseños para elevar la calidad de los productos. Tenemos dos profes que son de UNRaf en materiales y en diseño, para ver si podemos dar el salto”, dijo Peiretti.En cuanto a los emprendedores anotados, y sobre aquellos que ya vienen trabajando, adelantó que la idea es "no dejar ninguno afuera. Algunos van a tener una asistencia un poco más cerca de los tutores, con una capacidad limitada para asistir a 25 emprendedores, pero los demás van a poder participar de todos los talleres, capacitaciones y actividades que se hagan en el marco del programa", dijo.A modo de cierre analizó que "uno, desde el Estado local, cuando genera estos programas, sabemos que vamos transformando alguna realidad en la gente. La confianza viene de ahí y si fuera un programa que no brindaría soluciones, se caería rápido. No hay muchos programas que se sostengan durante 10 años y para aquellos que estamos trabajando en el Estado, tener ese reconocimiento es muy bueno, gratificante, lindo y motivante. Buscar nuevas acciones aggiornadas a las nuevas necesidades de los emprendedores y su entorno. Creemos mucho en el emprendedor y sus necesidades, pero creemos mucho más en el entorno, y en poder generar las condiciones para que el emprendedor se desarrolle. Y la ciudad le debe generar las condiciones para que esto pase de manera rápida y sólida".En el cierre expresó que "para nosotros es una metodología de trabajo y cuando uno puede mostrar números de los emprendedores que ingresaron, que pudieron formalizar, que aumentaron sus ventas, que trabajaron en diseño... genera asombro porque los resultados son buenos y más que nada por la participación institucional que tiene el programa. Hay instituciones que están muy involucradas con la política de generar emprendedores en Rafaela por todo lo que conlleva generar nuevas empresas", concluyó.