México fue elegido por tercer año como el mejor evento de F1

Los organizadores del Gran Premio de México de Fórmula 1 convocaron una conferencia de prensa para brindar detalles de la competencia que ya se está organizando para octubre de 2018 y que lleva tres años dando alegría a los fanáticos mexicanos del automovilismo.Durante la rueda de prensa, se anunció oficialmente que la prueba de 2017 fue elegida como "el evento del año de F1", un reconocimiento que reciben por tercer año consecutivo, siendo así el primer grupo organizador en lograr semejante reconocimiento.Federico Compeán, director del GP de México dijo: "Estamos muy contentos. Nos toman como ejemplo respecto de otras carreras del mundo. Nos ven con respeto y cariño sobre los restantes Grandes Premios. Nuestra satisfacción es mayor por tratarse de un logro histórico".Desde 2015 los organizadores se fueron superando y esperan que 2018 no sea la excepción: "Nuestro evento no sería lo mismo sin el apoyo del fabuloso público mexicano. Sin su ayuda, no sería posible recibir este premio", señaló Compeán.Podio GP MéxicoAdemás de presentar el galardón como mejor evento de F1 de 2017, en la oportunidad se brindaron detalles de venta y precios de boletos, detalles del afiche oficial y objetivos generales.También se informó sobre la renovación del contrato, que inicialmente fue pactado por cinco años con una inversión de poco más de 360 millones de dólares, con una cláusula que da opción a extenderlo por cinco años más."Son muchos factores que debemos evaluar para que se renueve el contrato. Será cerca del quinto Gran Premio. Lo hablamos con la gente de la Fórmula 1 en Londres y están tranquilos con nuestro contrato", finalizó Compeán.