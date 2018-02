Murió un cadete "bailado" en La Rioja

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Uno de los cadetes internados luego de tomar parte de la instrucción física de ingreso a la Policía de La Rioja falleció ayer como consecuencia de un paro cardíaco luego de estar internado durante cinco días, ante lo cual las autoridades de la Escuela de Cadetes volvieron a ser detenidas.Ante el hecho, la causa judicial pasó a ser caratulada como presunto "homicidio" y el gobernador riojano, Sergio Casas, advirtió que hará "hasta lo imposible para llegar a fondo con los responsables"."Mi hermano no soportó un ataque al corazón. Nuestra familia está destruida. Era nuestro hermano más chico, de 18 años. El lunes fue su primer día en la Escuela de Cadetes y esa tarde ya estaba en coma, luchando por su vida", sostuvo Adrián, el hermano del cadete Emanuel Garay fallecido.En diálogo con América 24, el joven reclamó que "los responsables respondan ante la Justicia" y advirtió que "no es un caso aislado" de entrenamiento abusivo por parte de la Policía sino que "se vienen dando año a año".En ese sentido, las ocho autoridades de la institución policial que habían recuperado la libertad el pasado viernes, fueron detenidas en la mañana del sábado como consecuencia de la muerte del cadete Garay.El último parte médico brindado por el Hospital Vera Barros, el último viernes, indicaba que Garay se encontraba "en estado crítico, con pronóstico reservado y un seguimiento de hora a hora"."Mi hermano cayó deshidratado. El instructor dijo `Déjenlo, si se tiene que morir, que se muera´. Estuvo media hora más bajo el sol abrasador y luego le tiraron un baldazo de agua", relató Adrián Garay.El joven falleció luego de haber permanecido cinco días en terapia intensiva, debido a las secuelas que le provocó el entrenamiento abusivo.Otros 11 cadetes que fueron sometidos al "baile" también se encontraban hospitalizados por cuadros similares a los de Garay, pero se encuentran fuera de peligro.El gobernador Casas prometió "llegar a fondo con los responsables".Ante la noticia del deceso del joven cadete, el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, advirtió que hará "hasta lo imposible para llegar a fondo con los responsables"."Quiero asegurarles que desde el cargo que ejerzo haré hasta lo imposible para llegar a fondo con los responsables, porque nadie puede arrebatar la vida a un joven con todo un futuro por delante y sobre todo con el sueño de servir a la comunidad. Emanuel no merecía esto, y lo digo con profunda tristeza e indignación", señaló el dirigente peronista a través de su cuenta de Facebook.