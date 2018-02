"No olviden sonreír", dice el Papa a empleados de correos

CIUDAD DEL VATICANO, 11 (AFP-NA). - "No olviden sonreír", exhortó el papa Francisco durante una audiencia este sábado a empleados de los correos italianos, recordándoles que eran a menudo uno de los raros contactos de las personas aisladas."La viejita que aparece y que está un poco sorda, tú le hablas pero ella no oye... sonríele en lugar de decirle ¡puf!", explicó el pontífice argentino, que apeló a una cultura de "escucha, disponibilidad y respeto" en las 13.000 oficinas de los correos italianos."La sonrisa es siempre un puente, pero es el puente de los que tienen grandeza de espíritu, porque va de un corazón a otro. ¡No olviden sonreír! Una sonrisa es contagiosa y la paz que siembra no deja nunca de traer sus frutos" explicó Francisco.El papa se dirigió también a los directivos de la empresa de correos, privatizada parcialmente en 2015."En el difícil equilibrio entre el control de gastos y competitividad, tengan siempre cuidado de que las cuentas no se hagan en detrimento de la calidad del trabajo ni que comprometan el principio de la universalidad de los servicios", a través de una red accesible a todos, dijo.Con algo más de 140.000 empleados, el grupo Poste Italiane ha reducido sus servicios postales pero sigue siendo rentable gracias a sus actividades de seguros y de servicios financieros, que representan el 85% de su volumen de negocios.