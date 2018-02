Scola, convocado a la selección

El pivote y capitán Luis Scola y el base Nicolás Laprovittola encabezan la convocatoria de doce jugadores realizada por el seleccionador argentino, Sergio Hernández , para la segunda ventana de la eliminatoria sudamericana de básquetbol, que entregará siete plazas para el Mundial China 2019. Argentina jugará el 23 de este mes contra Uruguay y tres días más tarde lo hará con Paraguay, en ambos casos en la ciudad bonaerense de Olavarría, ya que el combinado guaraní resignó su condición de local.Scola, jugador de Shanxi (China); Laprovittola, de Joventut (España); Lucio Redivo, de Bilbao (España); Nicolás Brussino, de Gran Canaria (España), y Marcos Delía, de Murcia (España), son los citados del ámbito exterior. Los otros siete basquetbolistas actúan en la Liga nacional: Franco Balbi (Ferro Carril Oeste), Máximo Fjellerup (Bahía Basket), Gabriel Deck (San Lorenzo), Juan Pablo Vaulet (Bahía Basket), Javier Saiz (Regatas Corrientes), Leonardo Mainoldi (San Martín) y Lautaro Berra (Obras Sanitarias).Scola, de 37 años, máximo goleador histórico del seleccionado (2.453 puntos) no accedió a los playoffs de la liga china y cumplirá su partido 150º en el equipo nacional. En cambio, Facundo Campazzo, otro de los líderes del plantel, no tiene permiso de Real Madrid para integrarse al conjunto nacional. El equipo español está protagonizando la Euroliga, cuyos clubes están en conflicto con la Federación Internacional (FIBA) por las cesiones de jugadores.El seleccionado dirigido por Hernández lidera con 4 unidades el grupo A de la primera etapa, también integrado por Panamá. Uruguay posee el mismo puntaje, pero menor diferencia de tantos. La tercera y última ventana se desarrollará entre el 28 de junio y el 1 de julio, cuando Argentina será recibirá Panamá de local y visitará a Uruguay. Los tres mejores de cada uno de los cuatro grupos pasarán a una segunda rueda, en la que se organizarán en dos zonas de seis (A y B por un lado, y C y D por el otro). En esa fase cada seleccionado se enfrentará con los tres equipos con los que no habrá jugado en la instancia anterior, y los tres primeros de cada zona y el mejor cuarto se clasificarán para el Mundial de China, que se celebrará entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre de 2019.