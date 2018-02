Victoria de Argentina XV

La Selección argentina de rugby Argentina XV vapuleó ayer a Chile por 57 a 12 en la segunda fecha del torneo de la Americas Rugby Championship, en un encuentro disputado en el estadio "Agustín Pichot" de Ushuaia. El primer tiempo tuvo un equipo argentino superior en el scrum, vía por la que logró el primer try del partido a través de Santiago Portillo y luego un try penal. Otra conquista de Tomás Videla y la puntería de Juan Cruz González, le dieron la ventaja de 24 a 5 al equipo local con la que se cerró la primera parte. Pese al tempranero try de la visita, Argentina XV no se desesperó, de a poco fue imponiendo su superioridad y con una seguidilla de tries, redondeó un amplio resultado final. El próximo sábado, Argentina XV visitará a Uruguay en Maldonado, el actual líder del torneo que ya derrotó a Canadá y Brasil en sus dos primeras presentaciones.Inglaterra pudo conservar su imbatibilidad en casa bajo el mandato del seleccionador Eddie Jones al batir 12-6 a Gales, este sábado en Twickenham en la segunda jornada del Torneo de las Seis Naciones, igualando en lo alto de la tabla a Irlanda, que antes batió a Italia (56-19) en Dublín. El XV de la Rosa, vigente doble campeón, se une a Irlanda en la primera plaza con 9 puntos. Gales les sigue en la tercera plaza con 6 unidades. Para este domingo queda por disputarse el tercer partido de la jornada, que enfrenta a Escocia con Francia. Antes Irlanda ganó su segundo partido en el Seis Naciones al imponerse con rotundidad y logrando el bonus ante Italia en Dublín. El XV del Trébol, que había batido a Francia en la primera jornada (15-13), logró ocho tries, por lo que consiguió facilmente el bonus ofensivo. La mala noticia para Irlanda fue que perdió a dos jugadores importantes durante el duelo. El pilar derecho Tadhg Furlong salió a los cuatro minutos, con problemas en una pierna, y el centro Robbie Henshaw en el segundo periodo, muy dolorido del brazo derecho. Estas dos bajas podrían ser cruciales, ahora que Irlanda se prepara para recibir a Gales y a Escocia, con el objetivo de acudir a una final en Twickenham en la última jornada. Italia, que ya cayó ante Inglaterra en Roma el domingo pasado (46-15), encaja su segunda derrota contundente en esta edición y ya agita de nuevo el fantasma de la cuchara de madera.