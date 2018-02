Daer cuestionó marcha y Pablo Moyano lo cruzó

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, sostuvo ayer que la movilización convocada por el líder camionero, Hugo Moyano, es un "posicionamiento político" por la "ruptura de un romance" con el Gobierno y Pablo Moyano lo criticó por "acordar paritarias por debajo de la inflación y en cuotas".De esta manera los dirigentes sindicales volvieron a dejar expuesta la crisis interna que atraviesa la CGT y la división que la marcha convocada para el 21 de febrero generó entre los distintos gremios que componen la central obrera e incluso en el triunvirato que la encabeza.Daer, el único miembro del triunvirato que se opone a la movilización (los otros dos, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, la apoyan) sostuvo que la convocatoria de Moyano "es un posicionamiento político, un enfrentamiento hasta personal con el actual Gobierno después de la ruptura de un romance"."Todos sabemos la relación que existía antes, pero nadie sabe por qué se rompe esa relación hoy. No creo que tremenda movilización sea nada más por un bono de 9 mil pesos que reclaman los camioneros. Tiene que ver con un posicionamiento político", sostuvo el referente sindical.En diálogo con Radio Mitre, el líder de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) llamó a "discutir una estrategia más amplia que no tiene que ver con ser opositor, oficialista, dialoguista o un grupo que marche". "El Consejo Directivo tiene que intentar volver a los consensos necesarios para sintetizar la opinión de todas las organizaciones sindicales. La CGT no puede actuar por la mayoría o minoría de un sector sobre otro", afirmó el triunvirato. Y agregó: "Somos muy críticos de la situación económica y de un montón de políticas, pero nuestra estrategia tiene que estar de cara a la sociedad".Horas después, Pablo Moyano, secretario gremial de Camioneros e hijo del referente sindical, le salió al cruce y expresó: "Escucho hablar de posicionamiento político a Daer y veo que acordó paritarias por debajo de la inflación y en cuotas".A través de un comunicado, Moyano sostuvo que "(Carlos) West Ocampo y Héctor Daer fueron los que firmaron la reforma laboral en el gobierno de (Carlos) Menem, cagando a los trabajadores, y la historia se repitió nuevamente con el de (Fernando) De la Rúa, con estos mismos personajes"."Recibimos oídos sordos ante nuestros reclamos (por parte) del Ministerio de Trabajo y la intromisión del Gobierno en las organizaciones sindicales, como la baja del convenio colectivo, y yo le pregunto a Héctor Daer en qué país vive. ¿No se da cuenta que lo hacen para instalar la reforma laboral?", agregó.