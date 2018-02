Bancarios no descartan endurecer las protestas

BUENOS AIRES, 11 (NA). - A pocas horas del paro bancario que antecedió al feriado largo, el titular del gremio, Sergio Palazzo, mencionó la posibilidad de elevar el conflicto a una medida de fuerza de "uno o dos meses", según trascendió.¿Aguantan un mes o dos meses sin bancos? Se les incendia el país", dijo el secretario de la Asociación Bancaria en medio de una asamblea, en la casa central de un banco privado, según el portal Infobae.Siempre según el contenido de la arenga que trascendió, Palazzo dijo que la de los bancarios "es una actividad que lastima" y en medio del conflicto, aseguró que no se va a poner "nervioso ante el poder del sistema financiero"."Estos tipos si se tienen que cagar una y mil veces en la ley lo van a hacer, porque no tienen ningún problema", expresó el dirigente.Un alto acatamiento, que el gremio consideró superior al 96%, tuvo este viernes el paro convocado el gremio para rechazar la oferta salarial del 9% ofrecida por las cámaras del sector.La medida causaba problemas, especialmente en el abastecimiento de los cajeros automáticos.Los trabajadores protagonizaron una nutrida marcha por calles del microcentro porteño y concluyeron la movilización con un acto en avenida Corrientes y Reconquista, el cual encabezó Palazzo.Las cámaras ABA (bancos de capital extranjero), ABAPPRA (bancos públicos), ABE (banca especializada) y ADEBA (privados de capital nacional) sostienen que el 9% no es anual sino inicial y prometen luego ajustar los salarios por inflación.Pero, con la paritaria vencida en noviembre del año pasado, los trabajadores exigen un acuerdo salarial anual que esté por encima de la meta de inflación del 15% que estableció el Gobierno de Cambiemos para 2018.En un comunicado, la Bancaria felicitó a sus afiliados por "rechazar el autoritarismo de quienes quieren convertir nuestros ingresos alimentarios en variable de ajuste de un esquema económico caótico y sin futuro, cuando en nuestra actividad los banqueros, prestándole al estado, obtienen fabulosas ganancias mientras se empobrece el conjunto de la población".