Malestar de Camaño con Solá y Arroyo

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, blanqueó ayer su disconformidad con Felipe Solá y Daniel Arroyo por haber participado de una reunión con el kirchnerismo y el randazzismo, y consideró que "es de absoluto mal gusto no entender lo que le pasa a la gente".La dirigente opositora cuestionó a sus compañeros de bancada por haber asistido el último jueves al "Encuentro por la unidad", evento que tuvo la consigna de ir hacia la reunificación del peronismo y que contó con la participación del líder del PJ porteño, Víctor Santa María; el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández; los diputados del FPV Agustín Rossi y Daniel Filmus; y el referente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro."Soy absolutamente contraria a esta jugada de algunos personajes. Hace tres meses tuvimos una elección y lo que menos espera la gente de nosotros es que que estemos juntándonos para ver como tenemos la próxima elección o que estemos promoviendo o autopromoviendo candidaturas", sostuvo la legisladora nacional.En diálogo con Radio Mitre, Camaño remarcó que "es de absoluto mal gusto no entender lo que le pasa a la gente" y subrayó que "no puede existir un concepto tan abstracto como la unidad para juntar a los dirigentes políticos que tienen que esforzarse por lograr vínculos para conseguir soluciones".Sin embargo, señaló que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, no puso "un corral" en el espacio y les da "libertad" a todos sus dirigentes. "Nosotros no tenemos un corral. Si algo distingue a Sergio como conductor es esa posibilidad que nos da de pensar y de actuar. Cada uno de nosotros es responsable y tiene que hacer una evaluación correcta de para qué estamos militando en la política. Ahí no coincido con mis dos compañeros", concluyó.Las diferencias internas en el frente que encabeza Massa por la participación Solá y Arroyo en el encuentro -promovido por el sector de Cristina Kirchner y el de Florencio Randazzo- empezaron a vislumbrarse el último viernes, cuando el diputado y ex gobernador bonaerense salió a aclarar que no había concurrido en representación del Frente Renovador.EL KIRCHNERISMOINSISTE EN LA "UNIDAD"La vertiente peronista alineada con la senadora Cristina Kirchner insistió ayer en la necesidad de lograr "la unidad", sin descartar la posibilidad de una gran elección primaria entre todos los sectores, y pidió "desprenderse del gorilismo interno", pero el massismo pone distancia de ese armado. .El presidente del PJ, el diputado José Luis Gioja, sostuvo que "en donde haya dos compañeros hablando de unidad hay que parar la oreja" y remarcó que "lo que importa es la unidad" al tiempo que sostuvo que "todo es lícito y es bueno para concretar" ese objetivo.En declaraciones a Radio Con Vos, el sanjuanino pidió "dejar de lado las formalidades y construir la ancha avenida" porque "el peronómetro se quedó sin pilas ya" y agregó: "No se trata de hacer menjunjes porque no sirve, pero tampoco ponerse exquisitos".En tanto, su compañero de bloque Juan Cabandié manifestó que "las PASO pueden ser un buen instrumento" para alcanzar la unidad que busca este sector y recordó que "en 2015 muchos gobernadores e intendentes querían la candidatura de Daniel Scioli, pero ir a unas PASO hubiese sido lo más justo".