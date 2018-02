Etchevehere se defendió por cobrar un bono de $ 500 mil

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, afirmó ayer que la entrega de un bono por 500 mil pesos por parte de la Sociedad Rural hacia él "fue una cuestión transparente" y que podrá "evacuar todas las dudas que tenga la Justicia".El funcionario y ex presidente de la Sociedad Rural (SRA) se expresó así luego de que el último viernes el fiscal federal Ramiro González lo imputara por el delito de "cohecho activo", debido al bono que recibió y luego devolvió a la entidad. "Fue una cuestión transparente de una entidad privada resuelta por la Comisión Directiva antes de asumir como funcionario", sostuvo Etchevehere y agregó: "Estoy convencido de que hice las cosas bien".El funcionario dijo no dudar de "la transparencia y la buena fe de La Rural" pero reconoció al mismo tiempo la necesidad de "ser súper transparente, explicar, mostrar todos los papeles y cumplir con lo que la Justicia o la Oficina Anticorrupción soliciten"."Lo más destacable es que la Justicia está actuando en tiempo real, y nosotros como funcionarios tenemos que dar el ejemplo y evacuar todas las dudas que tenga la Justicia en sede judicial una vez que nos convoquen", sostuvo el ministro en declaraciones a radio Rivadavia.Respecto de la decisión de devolver el bono tras el escándalo, señaló: "Parecía que era tan grave lo que había sucedido, que dije esto me está empezando a sacar tiempo . Por eso preferí sacar este tema, que parece tan molesto para algunos, y devolver el monto -en su momento, dos sueldos y medio de lo que cobraba como presidente de La Rural-".