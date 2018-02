"El paro que hicimos fue contundente"

El viernes fue una jornada sin bancos. Veredas desoladas en el centro de la ciudad. Poca gente de traje y corbata caminando y hablando por teléfono a la vez. Fue otro panorama, definitivamente.

"Hacía tiempo que no se hacía un paro tan contundente no sólo en la ciudad, sino en toda la zona y hasta en todo el país", le expresó a este Medio Jorge Romera, secretario general de la Bancaria de nuestra ciudad.

El mismo tuvo un total acatamiento en todo el el territorio argentino, mientras que en la Seccional Rafaela la inactividad alcanzó el 100 % de las casas bancarias. Recordemos que todo es en reclamo de un aumento salarial del 19,4% para este año, con "cláusula gatillo".

"Cuando nos juntamos allá por las 11.30 con los muchachos hicimos un balance y dijimos que hacía tiempo que no hacíamos algo así, repercutiendo mucho", explicó Romera, comentando que hubo un conformismo nacional.

Los trabajadores de este rubro recordaron durante la protesta de ayer que en las paritarias anuales han suscripto acuerdos que, entre otros conceptos, estipulan una compensación o bonus anual, que se percibe en la primera semana de enero: se actualiza, año a año, por el incremento porcentual del año anterior.



AHORA, OTRO PANORAMA

Este paro, según la Bancaria local, posiciona a los trabajadores "de otra manera" de cara a las negociaciones que pretenden lograr. Romera dijo que "esto te cambia la posición para la negociación. Ya no estamos en las mismas condiciones que el pasado lunes. Ahora estamos fortalecidos. Si este paro hubiese fracasado, hoy el panorama sería muy diferente", explicó.

En tanto, Romera dijo estar "muy contento" por la adhesión que hubo en toda la ciudad y destacó que el próximo miércoles volverán las negociaciones. "El hecho de que el lunes y el martes sea feriado también ha sumado. Es un fin de semana largo, se habló mucho de eso. Pero nosotros no tuvimos la culpa de que sean feriados esos días. Ya estaban estipuladas esas fechas y nosotros hicimos el paro un viernes", explicó Romera sobre el fin de semana extra largo que comienza hoy,

En tanto, el gremialista dijo que "se le hizo un acompañamiento al banco Provincia de Buenos Aires, que hizo un paro jueves y viernes. Se eligió esta fecha y fue contundente", destacó.