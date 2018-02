Atlético “debuta” en Rafaela

Atlético de Rafaela hará su estreno en el estadio Monumental de barrio Alberdi con la idea de estirar su racha victoriosa para continuar siendo el único líder de la B Nacional y dar otro pasito hacia el gran objetivo de lograr uno de los dos ascensos que da la categoría. Jugará, desde las 20.00 hs., ante Brown de Adrogué, en uno de los encuentros que le darán continuidad a la 14° y que tendrá a Yamil Possi como árbitro principal.

La “Crema” viene de ganarle 3-1 a Guillermo Brown, de conseguir así su cuarto triunfo consecutivo, hace ocho que no conoce la derrota (5G, 3E) y es por esto que el entrenador Lucas Bovaglio decidió ratificarles la confianza a los 18 que viajaron a Puerto Madryn.

Macagno, Blondel, Brundo, Lazzaroni, Dematei, Pittinari, Romero, Velázquez, Marconato, Albertengo y Klusener son los 11 que ya salen de memoria; qué -salvo Baroni que se recupera de un desgarro- se repitió en las últimas cuatro presentaciones y en donde marcó 13 goles. Es la alineación que más confianza y seguridad le brinda al cuerpo técnico. Los resultados los abalan y es por eso que varios esperan ganarse su lugarcito o ingresar en la consideración. Las dos incorporaciones, Rodrigo Depetris y Lucas Chacana, todavía no aparecen en la convocatoria.

Hoy, Bovaglio tendrá en el banco de suplentes a Matías Tagliamonte, Oscar Carniello, Facundo Soloa, Angelo Martino, Alexis Nicolás Castro, Maximiliano Casa y Darío Gandín.

En casa, Atlético disputó 6 partidos de los cuales ganó tres, empató dos y perdió el restante.



El rival. Brown de Adrogué suma 16 puntos de los cuales diez los consiguió en condición de local. Llega a Rafaela con dos derrotas seguidas, ambas por la mínima. En el cierre del 2017 vs Mitre en Santiago del Estero, y en el inicio de este 2018 vs Morón, en Adrogué.

En sus salidas, ganó 1-0 en la primera fecha del torneo, cuando visitó a Almagro, pero luego no pudo ganar y perdió dos (0-1 vs Aldosivi y Mitre), en sus otras tres presentaciones igualó.

Su entrenador, Pablo Vico, no confirmó la alineación inicial que pondrá hoy para visitar a Atlético de Rafaela pero se prevé que sea la misma que viene de perder con el “Gallo”.



Movida solidaria. El club Atlético de Rafaela informa que estará llevando a cabo en la previa al encuentro de hoy, ante Brown de Adrogué, una campaña solidaria. Los hinchas de la “Crema”, como así también cualquier ciudadano rafaelino que pueda acercarse hasta las puertas del Monumental, podrá llevar alimentos no perecederos. Dicha colecta se realiza para los damnificados por las inundaciones en Salta.



Las formaciones de los equipos:



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Mauro Marconato; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener. DT: Lucas Bovaglio.



Brown de Adrogué: Martín Ríos; Matías Cortave, Abel Masuero, Nicolás Gásperi y Facundo Lemmo; Fabio Vázquez e Ignacio Oroná; Brian Gómez, Martín Fabro y Luciano Nieto; Cristian Bordacahar. DT: Pablo Vico.



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Yamil Possi.

Hora: 20.00