En emotiva despedida, inhumaron los restos de Débora Pérez Volpin

BUENOS AIRES, 10 (NA).- Familiares y amigos de la fallecida periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin le dieron ayer su último adiós en el cementerio de Chacarita, donde se realizó la ceremonia de inhumación. Tras el velatorio en la Legislatura porteña, los restos fueros trasladados al cementerio del Oeste tras un breve paso por la puerta del canal donde la periodista desarrolló su carrera, en Constitución, y allí enviados a su último lugar de descanso, acompañados por una multitud y en medio de una lluvia de aplausos.

En el mismo panteón del Centro Asturiano donde fue depositado el féretro se encuentra el de su papá, Aurelio Pérez Flores, ex director del Hospital Fernández fallecido en mayo del año pasado, con quien la periodista mantenía una estrecha relación.

Se pudo ver entre la gente a decenas de colegas, familiares y amigos, entre ellos al diputado Martín Lousteau y a su esposa, la actriz Carla Peterson, a Santo Biasatti y a su compañero en el ciclo televisivo "Arriba Argentinos" Marcelo Bonelli, a quienes se vio notablemente compungidos.

"No podemos entender cómo nos ha cambiado la vida de un momento para el otro. Hemos hecho lo que seguramente Débora hubiese hecho con cualquier de nosotros. No tenemos rencores ni deseo de venganza, queremos saber la verdad", dijo conmovido Enrique Sacco, periodista deportivo y pareja de Pérez Volpin.

Antes de que partiera el cortejo, Sacco salió a la puerta de la Legislatura porteña y agradeció "a los colegas" por "el respeto que han tenido", y también "a los políticos y sobre todo a los ciudadanos comunes, que han venido algunos desde muy lejos" para despedirse.

"Les agradecemos infinitamente a todos. A Débora no la vamos a despedir, vamos a celebrar su sonrisa y su calidad de buena persona. He estado profundamente enamorado y lo estoy, es muy difícil entender lo que ha pasado", manifestó Sacco, acompañado por los hijos de Pérez Volpin, Agustín y Luna, y otros familiares de la periodista.

Y terminó su mensaje con una frase que le hicieron llegar durante el velorio: "El cielo se equivocó o se apresuró. El tiempo nos dirá la verdad".

El martes por la tarde, la legisladora fue sometida a una endoscopía en el sanatorio de La Trinidad de Palermo, una práctica que no suele tener complicaciones, aunque por motivos que aún faltan precisar, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el estudio y no reaccionó a las maniobras de reanimación.

La familia hizo la denuncia por mala praxis y la Justicia caratuló la causa como "homicidio culposo": la autopsia corroboró lesiones en el esófago y el estómago, y el abogado de la familia sostuvo que esas lesiones "fueron generados sin ninguna duda durante la endoscopía", aunque aún restan los resultados de las biopsias de los tejidos, previstos para el próximo viernes 16.

Al igual que el día anterior, las puertas de la Legislatura porteña se abrieron este viernes hasta el mediodía para el velatorio y luego hubo una ceremonia sólo para el círculo íntimo en el Salón de los Pasos Perdidos.

Marcelo Funes, el ex marido de Pérez Volpin y padre de sus dos hijos, Lucía y Agustín, también agradeció desde las redes sociales el apoyo que recibió su familia en el velatorio de la periodista: "Gracias a todos por las muestras de cariño que nos expresaron en la Legislatura", escribió el camarógrafo.