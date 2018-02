Sin freno, el dólar registró nuevo récord y presiona sobre los precios

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El dólar sumó ayer 14 centavos y alcanzó un nuevo récord de 20,35 pesos para la venta, en una jornada en la que llegó a cotizar a 20,50 pesos, pero los bancos oficiales salieron a ofrecer billetes y lograron ponerle un tope a la escalada que preocupa por su efecto inflacionario.En el arranque de las operaciones y en una jornada condicionada por el paro de los trabajadores bancarios, el billete norteamericano tocó un máximo de 20,50 pesos, para luego empezar a recorrer un camino descendente.Para ponerle un freno, el Banco Nación salió a vender unos 400 millones de dólares, mientras que el Banco Central no tuvo intervención en la plaza, según lo informó oficialmente.En la disparada registrada al inicio de las operaciones, algunos bancos privados llegaron a vender el billete a valores de entre 20,60 y 20,65 pesos, mientras que al cierre los precios más altos fueron de entre 20,40 y 20,45 pesos.El economista Daniel Artana atribuyó a la incertidumbre internacional que viven los mercados financieros la escalada del billete."Si me preguntan ‘no hay riesgo de que esto termine en una crisis cambiaria’ yo diría que no, ya que el Banco Central tiene suficientes reservas para frenar una embestida", remarcó en declaraciones radiales.El economista de FIEL dijo que la tendencia alcista obedece a que "hubo un cambio en la situación internacional", con pronunciadas bajas en los mercados bursátiles."Estuvimos con tasas de interés muy bajas y ahora empezó a subir la tasa norteamericana. Nosotros dependemos mucho del financiamiento del exterior y ese nerviosismo impactó en un alza del Riesgo País", admitió.Analistas y calificadores vienen advirtiendo sobre las vulnerabilidades de la economía argentina, debido al elevado aumento del endeudamiento combinado con una fuerte salida de dólares y un enorme rojo en la balanza comercial del país.Además del frente externo, la liquidación de divisas sigue bajando y en los últimos días se acentuó a raíz de un conflicto con camioneros.Operadores locales indicaron que durante la jornada bancos oficiales salieron rápidamente a vender divisas para evitar una disparada mayor en el tipo de cambio y tratar de enfriar las expectativas inflacionarias.Si bien la suba del billete favorece a sectores exportadores, genera mayor presión sobre los precios y pone en riesgo la idea del gobierno de fijar una pauta salarial del 15%.Incluso, el actual valor del billete supera ampliamente los 19,30 pesos que el gobierno estableció en el Presupuesto para este año.La suba en el mercado minorista -donde hubo poca actividad por el paro-- se dio en línea con lo ocurrido en la plaza mayorista, donde la divisa se disparó casi 30 centavos y marcó un nuevo máximo histórico de 20 pesos, alcanzando la tercera suba consecutiva.A lo largo de esta semana, el billete minorista acumuló una suba de 54 centavos y en la plaza mayorista, sumó 48 centavos.El monto operado en el mercado de cambios registró un crecimiento de 10% y llegó a 874 millones de dólares y en el Rofex se operaron 710 millones de pesos.La mitad del volumen operado en esa plaza de futuros se destinó al vencimiento de febrero, que cotizó a 20,35 pesos mientras que para junio se pactó a 21,78 pesos.