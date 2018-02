Lo que hay que saber para rockear

(Por G. S.).- Las puertas del Aeródromo de Santa María de Punilla se abren a las 14. Quienes no tengan entradas aún o tengan que canjear las que compraron vía online, pueden acercarse tanto hoy como mañana desde las 10 a la boletería ubicada en las cercanías del predio sobre la Ruta 38.

La organización brindó información sobre lo que se puede llevar y lo que no. Básicamente no se puede ingresar ni con bebidas ni con comida. Tampoco conservadoras, sillones, carpas, bengalas, elementos punzocortantes ni palos de selfies. Sí se puede ingresar con mochila, riñonera, anteojos, celular, entre otros elementos.

Redes sociales. Como ocurre cada año, quienes no estén en el predio podrán seguir el festival a través de las redes sociales de Cosquín Rock en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube. Asimismo, este año el festival se transmitirá en vivo desde el Escenario Principal y el Temático en exclusivo por Cablevisión HD y la plataforma Flow en los canales 600 y 601.

En tanto para quienes quieran tener actualizada su grilla y no perderse nada, pueden descargarse la aplicación oficial del CR18 que está disponible para Android y IOS. Allí están los horarios día por día y escenario por escenario.

En exclusiva. LA OPINION estará nuevamente presente en el festival más grande de rock del país, con una cobertura que ya arrancó en el mes de septiembre. Día a día durante todo el fin de semana, todas las novedades y las mejores fotos de todo lo que ocurra en Santa María de Punilla, en exclusiva para todo Rafaela y la zona de influencia.