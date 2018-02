El Punto Verde Móvil retoma su recorrido para disponer de forma segura aquellos residuos que, por su riesgo para la salud y el ambiente, no se contemplan en la recolección domiciliaria, instalándose cada semana, de martes a jueves, frente a la sede vecinal del barrio que corresponde. La próxima semana, visitará el barrio Guillermo Lehmann, cuya vecinal se ubica en Oroño 166. Atenderá allí miércoles 14 y jueves 15 de febrero, en el horario de 8 a 12.Durante el período en el que no se brindó el servicio, el municipio se ocupó de arreglar, pintar y reacondicionar el dispositivo, que ya se encuentra listo para retomar su itinerario por toda la ciudad. De este modo, se asegura el correcto tratamiento y la disposición final de los residuos denominados especiales. Estos incluyen pilas y baterías, electrodomésticos, cables, lámparas y fluorescentes, residuos informáticos, aceite vegetal usado, aceite mineral usado, aerosoles, llaves, ropa y calzado, libros y juguetes.Una vez depositados en sus correspondientes contenedores, se derivan a dependencias especialmente adecuadas para su tratamiento. Por ejemplo, algunos de ellos ingresan al Taller de Valorización y Tratamiento de Residuos Eléctricos y Electrónicos, ubicado en el predio de la Estación de Residuos Clasificados. Algo similar ocurre con los componentes informáticos de los equipos en desuso, que son tratados para que puedan volver a utilizarse.Esta iniciativa apunta a generar no sólo las condiciones necesarias para que los residuos de la ciudad se dispongan y traten correctamente, sino también a favorecer la creación de emprendimientos verdes, que den valor a dichos residuos.Es importante recordar que también existe un lugar fijo al que se pueden llevar los residuos especiales: la Estación de Residuos Clasificados, ubicada frente al Cementerio Municipal que abre de lunes a viernes de 7 a 19.Quienes deseen consultar el cronograma mensual del Punto Verde, pueden hacerlo en la Web del Instituto Municipal para el Desarrollo Sustentable o en la Página Web del Municipio.