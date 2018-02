Menossi encendió la mecha

Las redes sociales hoy son más importantes de lo que pensamos. Aunque también es dable pensar que le damos una trascendencia que difícilmente alcancen. Allí, en el medio, apareció una historia que recogió muchos "me gusta" por parte de la oposición y varios emoticones con cara de enojados por parte del oficialismo.

Todo comenzó a mediados de enero: Hugo Menossi, concejal de Cambiemos, publicó en Facebook un pedido de informes sobre la licitación que se concretó en la jornada de ayer. Y, a partir de allí, los funcionarios del Ejecutivo salieron a defender con uñas y dientes la transparencia de la gestión.

Quien primero le salió a contestar fue el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Luis Ambort, quien dijo que no le quedaban dudas de la mala intención del nacido en Felicia y de la búsqueda de confusión por parte de la sociedad. Menossi no se quedó atrás: "o el Intendente se olvidó que fue concejal, o bien le molesta que le presentemos pedidos de informes. Yo tuve oportunidades de hablar con el Secretario Ambort y he hablado en términos totalmente distintos. Yo lo que hice en las Redes Sociales fue mostrar lo que habíamos presentado en el Concejo Municipal".

Finalmente, el 23 de enero, una batería de funcionarios fue al sexto piso para llevar las explicaciones del caso: el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort; la secretaria de Control de Gestión y Auditoría, Amalia Galantti; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Marcela Basano; el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Daniel Ricotti; y el jefe de Gabinete, Marcos Corach.

¿Y ahora? El pedido de informes de Menossi deberá esperar a que comience el año legislativo (en marzo) para que pueda ser analizado en comisión y después, debatido en el recinto. Pero, la discusión, fue mucho tiempo antes, ya se sabe.