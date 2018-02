¿Balcarce hará el "Coronación" 2019?

Si bien no comenzó esta temporada, la gran novedad que el Turismo Carretera planifica en su calendario 2019 podría llegar en el "Premio Coronación".Y para esa fecha apareció el nombre de Balcarce, con el hoy desactivado "Juan Manuel Fangio", que no tiene automovilismo desde el trágico domingo 13 de noviembre de 2011, cuando falleció Guido Falaschi, en una prueba de TC.A partir de ese momento el trazado enclavado en la "Barrosa" no volvió a tener automovilismo. En el transcurso de estos seis años la pista permaneció intacta, sin complicaciones en el asfalto luego de la importante obra realizada en los meses anteriores a la fatídica competencia de 2011.También se hicieron algunas obras, como el retiro de los viejos guard raills y la colocación de paredones sobre la recta principal.En mayo de 2016 el escenario barcarceño fue inspeccionado por Carlos Bertrand Merino, quien llegó en representación de la FIA, y a partir de allí elaboró un informe con los trabajos a realizar para mejorar la seguridad.En el mismo figuraba que más allá de "entubar" el circuito era necesario ampliar las vías de escape en las curvas 1 y 2, limpiar y nivelar banquinas, realizar una serie de mejoras en el playón de boxes, colocar un nuevo cerco perimetral y reacondicionar caminos internos, entre otros puntos.